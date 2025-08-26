Družbena omrežja so zagorela ob posnetku naključne očividke, ki je v Rimu skupaj ujela Harryja Stylesa in Zoë Kravitz.

"Ko srečate Harryja Stylesa in Zoë Kravitz v Rimu," je uporabnica TikToka zapisala ob videoposnetku, ki je obnorel družabna omrežja: na njem je slavnega glasbenika ter igralko in režiserko mogoče videti med sproščenim sprehodom po večnem mestu.

Posnetek je sprožil plaz odzivov, mnogi so se navduševali nad parom, češ da sta "skupaj videti res srčkano", pojavilo pa se je tudi nekaj opazk glede Taylor Swift. Zoë Kravitz je namreč zelo dobra prijateljica popzvezdnice, ki pa je bila s Stylesom nekoč v zvezi. "To, da je ona Taylorina prijateljica, on pa njen nekdanji partner, se zdi res čudno," je komentiral nek spletni uporabnik.

Vrstijo se tudi šale, Zoë Kravitz so med drugim šaljivo obtožili, da je "pohlepna", ker so jo v zadnjem času povezovali tudi z Austinom Butlerjem, soigralcem iz filma Caught Stealing, pred tem pa je bila v zvezi s še enim postavnim zvezdnikom, igralcem Channingom Tatumom.