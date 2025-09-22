Nizozemski strateg Erwin van de Looi naj bi se v kratkem že poslovil od trenerskega mesta Olimpije, poroča Sportklub.

Službovanje Jorgeja Simaa na položaju glavnega trenerja ljubljanske Olimpije je bilo kratko, še krajše pa naj bi bilo po poročanju Sportkluba delo Nizozemca na ljubljanski klopi Erwina van de Looija, ki naj bi po odločitvi vodstva kluba že postal nekdanji. Simao je službovanje v Ljubljani prevzel pred začetkom sezone, na koncu ga je po nizu slabših rezultatov odnesla katastrofa proti Celju (0:5), nato pa se je na trenersko mesto 11. avgusta uradno usedel van de Looi.

Od njegovega prihoda na trenersko klop je Olimpija izpadla iz kvalifikacij za konferenčno ligo, v 1. SNL pa zabeležila tri poraze, en remi, edino zmago pa je dosegel na večnem derbiju proti Mariboru. Zadnja dva obračuna je Olimpija izgubila proti Radomljam in v soboto še proti Bravu. Skupno je Nizozemec Olimpijo vodil na osmih tekmah, podpisal pa se je le pod dve zmagi. Ljubljanska zasedba, ki je po izpadu iz evropskih tekmovanj, vse sile uperila v domače prvenstvo, je po devetih krogih šele na petem mestu, za vodilnim Celjem pa zaostaja že velikih dvanajst točk.

V ljubljanskem vodstvu so se zato, kljub podani javni zaupnici pred tednom dni, zdaj odločili za novo spremembo, prva trenerska vloga v tujini pa se je za nekdanjega trenerja Groningena končala ekspresno hitro. Kot še poroča Sportklub, naj bi imeli v Stožicah že pripravljeno zamenjavo za Nizozemca, to mesto pa naj bi zasedel trener španskega rodu.

Preberite še: