Minili so časi, ko sta zlato žogo kot po tekočem traku prejemala Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, drugi pa so se morali zadovoljiti z drobtinicami. Z redkimi izjemami. Argentinec in Portugalec sta že krepko v letih. Nastopata v ligah, ki se po kakovosti ne morejo primerjati z najboljšimi v Evropi, zlasti ligo prvakov. Svetovni nogomet ima nove junake. Mlajše. Veliko mlajše, če je govora denimo o Laminu Yamalu ali Desireju Doueju. Dvema mladeničema, starima 18 in 20 let, ki sta v igri za prestižno priznanje. Prvi favorit za osvojitev naj bi bil trenutno poškodovani zvezdnik PSG Ousmane Dembele, ki pa se spogleduje z neverjetno smolo. Usoda se je namreč grdo poigrala, tako da mu na današnji slovesnosti, če se je bo udeležil in bil izbran za najboljšega, v dvorani ne bodo mogli zaploskati soigralci. Takrat bodo namreč dejavni na vročem derbiju v Marseillu! Slovenske barve bo zvečer v Parizu znova branil Jan Oblak.

Svetovna nogometna smetana, ki pa se žal ne bo zbrala v popolnem številu, bo danes napolnila sedeže pariškega gledališča Teatre du Chatelet. Ob 21. uri se bo začela slovesnost, na kateri bodo oznanjeni dobitniki številnih priznanj, z naskokom pa je največjega zanimanja deležen dobitnik zlate žoge, najbolj cenjene individualne lovorike v svetu nogometa. Kdo bo torej zvečer prejel Ballon d'Or?

Lionel Messi je prejel zlato žogo kar osemkrat in je absolutni rekorder. Foto: Reuters

Že dolgo je znanih 30 kandidatov, med njimi pa ni "veteranov" Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki sta največkrat osvajala prestižno priznanje. Od prejšnjih zmagovalcev, ki so še vedno aktivni, ni na seznamu kandidatov tudi lanskega zmagovalca Rodrija (Manchester City). Španec, ki je lani kot kapetan povzdignil pokal na Euru 2024 v Nemčiji in proslavljal naslov evropskega prvaka, je zaradi hujše poškodbe izpustil dobršen del prejšnje sezone.

Španec Rodri letos ne bo mogel ubraniti lovorike. Foto: Reuters

Med 30 kandidati ni še dveh nekdanjih zmagovalcev, Karima Benzemaja (2022) in Luke Modrića (2018), nekdanjih asov madridskega Reala.

Lani bojkot užaljenih zvezdnikov Reala, letos nov zaplet

Lani se Vinicius, osvojil je drugo mesto, ni udeležil podelitve v Parizu. Foto: Guliverimage Sta pa na seznamu kandidatov bela baletnika, ki sta lani v točkovanju osvojila drugo in tretje mesto. To sta Brazilec Vinicius Jr. in Anglež Jude Bellingham. Lani je Rodri premagal Viniciusa za pičlih 41 točk. V taboru Real Madrida je informacija o tem očitno zaokrožila že pred tekmovanjem. Bili so tako razočarani in užaljeni, da sploh niso odpotovali na slovesnost. Kraljevi klub je tako na čelu s predsednikom Florentinom Perezom bojkotiral prireditev.

Vinicius je lani pomagal Realu do evropskega in španskega naslova, a to ni bilo dovolj. Rodri je postal prvi dobitnik zlate žoge po Cristianu Ronaldu (2008), ki je bil izbran za najboljšega kot član angleškega kluba.

Žal tudi letos na slovesnosti v Parizu ne bo zbranih vseh najboljših nogometašev na svetu, a zaradi bolj "športnih" razlogov. Derbi francoskega prvenstva med Marseillem in PSG je bil zaradi grozne vremenske napovedi z nedelje prestavljen na ponedeljek. Tako bo na Velodromu vroče ta večer. Ravno takrat, ko bo v Parizu proglašen najboljši nogometaš na svetu.

Med kandidati za dobitnika zlate žoge pričakovano prevladujejo nogometaši evropskega prvaka PSG. Foto: Reuters

Med 30 nominiranci je sicer kar devet nogometašev, ki so pred tremi meseci pomagali PSG do prvega evropskega naslova. V finalu so se kar s 5:0 znesli nad nebogljenim milanskim Interjem. Za zlato žogo tako kandidirajo Ousmane Dembele, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha in Gianluigi Donnarumma, ki pa se je prejšnji mesec preselil na Otok k Manchester Cityju, kjer si deli slačilnico z lanskoletnim dobitnikom priznanja Rodrijem.

Ker pa je Dembele že nekaj časa poškodovan zaradi poškodbe stegenske mišice, ki jo je prejel v državnem dresu, bi lahko bil z igrišč odsoten vsaj še štiri tedne in zvečer ne bo kandidiral za srečanje v Marseillu, bi bil lahko prisoten na slovesnosti v Parizu. Podobna velja tudi za 20-letnega Desireja Doueja, junaka finala lige prvakov, ki je prav tako poškodovan. Ne bo pa številnih zdravih nogometašev PSG kot tudi njihovega stratega Luisa Enriqueja, ki velja za največjega favorita v izboru za najboljšega trenerja.

Uspešno zapolnil vrzel po odhodu Mbappeja

Ousmane Dembele bo danes v precepu, saj bo potekala prireditev ravno v času, ko se bodo njegovi soigralci pod vodstvom Luisa Enriqueja potegovali za točke v Marseillu. Foto: Guliverimage Kar se tiče favoritov za letošnje priznanje, v javnosti izstopata dve imeni. To sta Ousmane Dembele in Lamine Yamal. Za mnoge, denimo tudi Kyliana Mbappeja, je največji favorit 28-letni francoski reprezentant.

"Res je, spadam med favorite, a bomo videli, kaj se bo zgodilo," je za Le Monde dejal krilni napadalec PSG, ki doživlja zlato žogo za individualni sveti gral v svetu nogometa. V prejšnji sezoni je odlično zapolnil vrzel v napadu po odhodu Mbappeja k Realu. Dembele je dosegel v vseh tekmovanjih 35 zadetkov, dodal tudi 16 asistenc. Bil je prvi strelec in najboljši igralec sezone francoskega prvenstva, postal je tudi igralec sezone lige prvakov.

V njegovem primeru se časi hitro spreminjajo. Ko ga je Barcelona pripeljala leta 2017 za kar 145 milijonov evrov (ob upoštevanju bonusov), je od njega pričakovala "čudeže". Slednjih ni bilo, postal je predmet posmeha tekmecev. Dosti časa je bil tudi poškodovan in neučinkovit, leta 2023 pa se je vrnil v domovino in sklenil pogodbo s PSG. Začela se je njegova klubska nogometna rapsodija, zaigral je kot prerojen. Parižani so v domačih tekmovanjih osvojili vse možne trofeje, postali so evropski prvaki, to poletje pa so se v ZDA uvrstili še v finale svetovnega prvenstva.

Yamal prihaja v Pariz s kar 20 sorodniki

Največji tekmec v boju za zlato žogo bi lahko bil Dembeleju deset let mlajši Lamine Yamal. Španski čudežni deček, ki je lani Španiji na nemških zelenicah pomagal do evropskega naslova, letos pa je z Barcelono proslavljal dvojno krono, prihaja v Pariz s celotno družino.

Lani je prejel Lamine Yamal nagrado za najboljšega mladega igralca do 21 let. Prejel je priznanje Kopa. Foto: Reuters

Mundo Deportivo poroča o tem, kako bo 18-letnega nogometaša na gala večeru spremljalo kar 20 sorodnikov, prav vsi pa bodo oblečeni v drage in skrbno izbrane obleke Dolce & Gabbana. Če bo Yamal izbran za najboljšega, načrtuje po prireditvi še privatno zabavo.

🚨🚨 || Lamine Yamal sera entouré d'une vingtaine de membres de sa famille demain au Ballon d'Or. Une fête privée à Paris est prévue s'il remporte le trophée. La tenue de tous sera signée Dolce & Gabbana.



_ INFOS 🗞️ @mundodeportivo pic.twitter.com/YQslD5lEd1 — FCB_Actualités (@BarcaActualite_) September 21, 2025

Yamal je lani v Parizu že prejel nagrado. Takrat je bil izbran za najboljšega mladega igralca do 21 let in prejel priznanje Kopa, poimenovanega po nekdanjem velikanu francoskega nogometa, Raymondu Kopi. "Ne sanjam o tem, da bi prejel zlato žogo. Sanjam o tem, da bi jih osvojil veliko," je nedavno samozavestno izpostavil Yamal v pogovoru s španskim novinarjem Josejem Ramonom de la Moreno.

Ne skriva želje, da bi v karieri osvojil največje individualno priznanje v svetu nogometa in šel tudi v tem pogledu po stopinjah svojega vzornika Messija. V prejšnji sezoni je edino večje razočaranje doživel v ligi prvakov, kjer je z Barcelono izpadel v polfinalu proti Interju.

Kylian Mbappe je mnenja, da si njegov nekdanji klubski soigralec Ousmane Dembele zasluži zlato žogo. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je nekaj izjemnih nogometašev že napovedalo, kako se ne bo udeležilo slovesnosti. Med njimi izstopa Mbappe, ki je v krstni sezoni za Real dosegel 44 zadetkov in bil prvi strelec lige. Francoz bi predal nagrado nekomu iz vrst njegovega nekdanjega kluba PSG, najbolj navija za reprezentančnega soigralca Dembeleja. Napovedal je, kako si bo prireditev ogledal po televiziji. V Parizu naj ne bi bilo tudi Pedrija in Roberta Lewandowskega, dveh asov Barcelone.

Jan Oblak med desetimi najboljšimi

Jan Oblak je bil najvišje v točkovanju za lovoriko Leva Jašina leta 2021. Foto: Guliverimage Slovenske barve bi lahko v Parizu branil Jan Oblak. Znova se je znašel med kandidati za najboljšega vratarja leta. Priznanje, poimenovano po nekdanjem čuvaju mreže iz takratne Sovjetske zveze Levu Jašinu, je sicer dvakrat zapored (2023 in 2024) prejel Argentinec Emiliano Martinez (Aston Villa), letos pa je največji favorit za zmago Italijan Gianluigi Donnarumma, ki je s svojimi obrambami pomagal PSG do prvega evropskega naslova.

32-letni Oblak, dolgoletni prvi vratar madridskega Atletica in kapetan slovenske izbrane vrste, je bil v karieri najvišje uvrščen na tretje mesto, tega je osvojil leta 2021.

O tem, kdo bo prejel zlato žogo, odločajo glasovi novinarjev iz stotih držav, ki so najvišje uvrščene na lestvici Fife. Tako ima svojega glasovalca tudi Slovenija. Vsak novinar izbere deset nogometašev s seznama 30 kandidatov, o tem, kdo jih je zbral največ, pa v tem trenutku ve le urednik France Football Vincent Garcia.