Predsednik Reala obtožuje Aleksandra Čeferina

Letošnjega izbora zlate žoge, najbolj cenjenega individualnega priznanja v nogometu, se bomo spominjali po kontroverznosti. Bolj kot podelitev zlate žoge Rodriju odmeva bojkot madridskega Reala, ki je nameraval v ponedeljek slovesnost v Parizu pospremiti z ekskluzivnim peturnim televizijskim klubskim programom, nato pa na veliko presenečenje, delegacijo je sestavljajo 50 uglednih imen, sploh ni odpotoval v Pariz. Zakaj si je aktualni španski in evropski prvak nenadoma premislil in s tem pokvaril spektakel v Parizu?

Nadaljevanje vojne med Uefo in Realom?

Rodri je na seznamu dobitnikov zlate žoge nasledil Lionela Messija. Foto: Reuters Vse več španskih medijev opozarja na dolgoletna nesoglasja med španskim gradbenim mogotcem Florentinom Perezom, predsednikom madridskega Reala, največjega kluba na svetu, in prvim možem evropskega nogometa Aleksandrom Čeferinom. Vrhunec so doživela leta 2021, ko so beli baletniki skušali pokopati ligo prvakov in skupaj s številnimi velikani evropskega nogometa ustanoviti elitno superligo. Projekt je hitro propadel, odziv Uefe je bil odločen in učinkovit, predsednik Reala pa kljub vsemu še vedno ni rekel zadnje ter vztraja pri ideji novega tekmovanja.

Vojna med Uefo in Realom glede ustanovitve kontroverzne superlige naj bi imela po mnenju madridskega velikana prste vmes pri odločitvi, da Vinicius Junior ne prejme zlate žoge. DefensaCentral poroča, da so v taboru Reala prepričani, da za vsem skupaj stoji Uefa in da je to odgovor na vsa nesoglasja med predsednikoma Uefe in madridskega kluba. Podobno teorijo je z javnostjo delil tudi madridski radio Cope in se pri tem skliceval na notranje vire pri kraljevem klubu.

Brazilec Vinicius Jr. je veljal za prvega favorita za osvojitev zlate žoge, na koncu pa osvojil drugo mesto. Foto: Reuters

Evropska krovna zveza je pri organizaciji dogodka letos prvič pomagala francoski reviji France Football. Na glasovanje vendarle ni mogla vplivati, saj so točke podelili novinarji iz stotih držav, najvišje uvrščenih na svetovni jakostni lestvici, vseeno pa pri Realu vztrajajo, da je Vinicius, 24-letni brazilski krilni napadalec, junak zadnje evropske sezone in osvojitve lige prvakov, brez zlate žoge ostal zaradi nenogometnih razlogov. Rodri je, zanimivo, na lestvici prehitel kar tri nogometaše Reala. Od drugega do četrtega mesta so se namreč zvrstili Vinicius, Jude Bellingham in Dani Carvajal.

Če ne Vinicius, zakaj ne potem Carvajal?

Dani Carvajal je letos postal evropski prvak tako z Realom kot tudi Španijo. Foto: Guliverimage Ko so pri madridskem Realu izvedeli, da Vinicius ne bo prvi v skupnem glasovanju, niso skrivali začudenja, zakaj potem za najboljšega igralca ob upoštevanju podobnih meril niso razglasili Carvajala. Izkušeni branilec Reala je namreč sodeloval pri vseh uspehih madridskega Reala, hkrati pa Španiji pomagal do evropskega naslova v Nemčiji. "Zaradi tega je očitno, da zlata žoga in Uefa ne spoštujeta Reala. Zaradi tega nočemo biti tam, kjer nas ne spoštujejo," je stališče Reala prenesel španski športni dnevnik AS.

Real je sicer na prireditvi prejel nagrado za najboljši klub leta. Osvojil je rekordno število lige prvakov, bil je njen prvi (1956), a tudi zadnji prvak (2024), v svojih vrstah pa ima kar tri od štirih najboljših nogometašev. Manjka le pika na i, saj je prvo mesto igralcem v belem dresu izmaknil Rodri, španski reprezentant, ki se je letos izkazal na Euru v Nemčiji, s Cityjem osvajal lovorike na Otoku, v ligi prvakov pa v polfinalu izpadel prav proti poznejšemu prvaku Realu. "Vinicius si je zaslužil priznanje. Težave med Uefo in Realom se ne bi smele vmešavati v to zgodbo. Škoda," je dejal nekdanji nizozemski as Clarence Seedorf, ki je pred leti navduševal tudi pri Realu, in dal vedeti, da je bila tudi odločitev, da zlato žogo prejme Rodri, ne pa Vinicius, zanj sporna.