Nova priložnost za sprinterje, morda tudi ubežnike

V peti etapi letošnje dirke po Španiji bodo morali kolesarji premagati 166,5 kilometra dolgo traso od Morelle do Burriane, na poti pa jih čaka le en kategoriziran vzpon. Ta bo druge kategorije, za klasične sprinterje precej zahteven, a bodo imeli po njem še 54 kilometrov do cilja. Dan je idealen za uspešen pobeg, a so ti na grand tourih v zadnjem času sila redki.

Etapa se bo začela na 900 metrih nad morjem, kmalu kolesarje čaka nekategoriziran vzpon na Ares del Maestre, 1.140 metrov nad morjem, pa nato spust in še en nekategoriziran klanec Culla, nato pa dolg spust z nekaj vmesnimi griči do edinega kategoriziranega klanca dneva, Collado de la Ibola. Ta klanec druge kategorije se bo uradno začel na 121. kilometru etape, postregel bo z 11,4 kilometra vzpona, a zgolj s 3,9-odstotnim povprečnim naklonom. To utegnejo brez večjih težav preživeti tudi sprinterji, morebitne zaostanke za lažjimi kolesarji pa bodo nato lahko s pomočjo moštvenih kolegov poskušali izničiti v naslednjih 54 kilometrih do cilja.

Foto: A. S. O.

Dvanajst kilometrov pred ciljno črto že tik ob morju bo še leteči cilj v Nulesu. Zaključek etape je povsem ravninski oziroma gre celo ves čas rahlo navzdol, prej pa bodo morali premagati nekaj manj kot 2.400 višincev.

Če ne bo uspešnega pobega, pričakujemo nov sprinterski obračun Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin–Deceuninck) in Kolumbijca Juana Sebastiana Molana (UAE Emirates). Tema bodo poskušali veselje preprečiti kolesarji, kot so Alberto Dainese, Ivan García Cortina, Andrea Vendrame, Hugo Page, Milan Menten, Edward Theuns, Hugo Hofstetter, Dries van Gestel ... Nekaj več sreče, pa upamo, da bo imel tudi slovenski član moštva Bahrain Victorious Matevž Govekar.

Foto: A. S. O.

Favoriti za skupno zmago bodo morali bolj ali manj le paziti, da se ne zapletejo v kakšen padec. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je včeraj mirno preživel podobno etapo in privarčeval nekaj atomov moči za zahtevne gorske preizkuse, ki šele prihajajo. Za vodilnim kolesarjem na dirki, Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal – QuickStep) ima Zasavec 37 sekund zaostanka.

Peta etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.50, ob 13.11 bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo okoli 17.30. V živo jo bomo pospremili tudi na Sportalu.

