Avstralec v kaotičnem finalu upravičil vlogo favorita, Roglič napredoval

Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sta v cilj prišla na 12. in 17. mestu, šest sekund za zmagovalcem, Primož Roglič (Jumbo-Visma) pa na 26. mestu s skupino, v kateri je bil tudi mladi španski up moštva UAE Emirates Juan Ayuso. Ta skupina je za zmagovalcem zaostala deset sekund. Sodniki so zaradi zahtevnega zaključka na koncu vsem šteli isti čas.

Domen Novak (UAE Emirates) je bil 90. z 51 sekundami zaostanka, Jan Tratnik (Jumbo-Visma) je bil 129. (+1:54), Matevž Govekar pa je izgubil več časa, po skupinskem padcu dobre štiri kilometre pred ciljem je ostal brez priložnosti za sprint, nekaj časa tudi ostal ob nesrečnem moštvenem kolegu iz Bahrain Victoriousa Santiagu Buitragu in ciljno črto naposled prečkal kot 136. (+2:22). Za zdaj še ni znano, kako hudo se je poškodoval Kolumbijec.

V skupnem seštevku ima Evenepoel pet sekund prednosti pred Špancem Enricom Masom (Movistar) in 11 pred mladim Francozom Lennyjem Martinezom (Groupama – FDJ). Četrti je Danec Jonas Vingegaard (+ 0:31), Primož Roglič pa je napredoval na osmo mesto, za vodilnim Belgijcem ima 37 sekund zaostanka. Tratnik je skupno 40., Domen Novak 166., Govekar pa 168.

Dirka po Španiji, potek 4. etape:

Cilj: Avstralec Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) je zmagovalec četrte etape 78. Vuelte! Drugo mesto je zasedel Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), tretje pa Belgijec Edward Theuns (Lidl–Trek).

V zadnjem ostrem ovinku pred zaključno ravnino sta se uštela še dva kolesarja in zapeljala v zaščitno ogrado. Današnja etapa je bila veči del dneva povsem mirna, domala dolgočasna, v zaključku pa infarktna.

4 km do cilja - Zgodilo se je neizbežno, v vse večji nervozi v pelotonu je prišlo do padca. Na tleh je pristal tudi francoski sprinter Bryan Coquard, huje pa jo je očitno skupil kolumbijski član moštva Bahrain Victorious Santiago Buitrago.

6 km do cilja - Zdaj so se v ospredje spet prebile sprinterske ekipe.

8 km do cilja - Na čelu glavnine zdaj oster tempo narekuje moštvo Ineos Grenadiers. Favoriti za skupno zmago, med temi tudi nosilec rdeče majice Remco Evenepoel in slovenski as, trikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič, se s kolegi iz svojih ekip držijo v ospredju glavnine.

20 km do cilja – Španec Ander Okamika (Burgos-BH) je zmagovalec letečega cilja v Vallsu. Tudi iz glavnine se je izstrelila skupina, ki so ji zadišale točke, bega je tako konec.

Izidi letečega cilja, Valls:

1. Okamika 20 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Gonzalez 17/4

3. Van den Berg 15/2

4. Vendrame 13

5. Soler 10

...

22 km do cilja - Sepulveda je v vodilni skupini prvi popustil in je že v glavnini, Okamika in Gonzalez se še borita in vztrajata nekaj deset metrov pred zasledovalci.

30 km do cilja – Sepulveda je dobil še tri točke za zmago na drugem gorskem cilju dneva in bo tudi jutri kolesaril v pikčasti majici najboljšega hribolazca na dirki. Trojica je zadnji klanec premagala z 18 sekundami prednosti pred glavnino. Zdaj sledi dolg spust do cilja, v zadnjem kilometru etape pa bo šlo rahlo navzgor.

Izidi gorskega cilja Coll de Lilla:

1. Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) 3 točke

2. Ander Okamika (Burgos-BH) 2

3. David Gonzalez (Caja Rural-Seguros RGA) 1

35 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Coll de Lilla (5,2 kilometra dolg klanec tretje kategorije s 4,9-odstotnim povprečnim naklonom), vodilna trojica 33 sekund pred glavnino. Na čelu te so se kolesarjem Alpecina pri narekovanju tempa pridružili še člani DSM - Firmenicha.

45 km do cilja – Na spustu je prednost ubežne trojice naglo padla na vsega 30 sekund. 35 kilometrov pred ciljem se bo začel še vzpon na Coll de Lilla (5,2 kilometra dolg klanec tretje kategorije s 4,9-odstotnim povprečnim naklonom). Alpecin - Deceuninck na čelu glavnine narekuje tempo, tudi prvi favorit za današnjo zmago Kaden Groves na klancu ni imel nobenih težav.

54 km do cilja – Argentinec Eduardo Sepulveda je osvojil prvi gorski cilj dneva.

Izidi gorskega cilja, Alto de Belltall:

1. Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) 3 točke

2. David Gonzalez (Caja Rural-Seguros RGA) 2

3. Ander Okamika (Burgos-BH) 1

58 km do cilja - Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny), Ander Okamika (Burgos-BH) in David Gonzalez (Caja Rural-Seguros RGA) na prvem vzponu dneva vzdržujejo dobro minuto prednosti pred zasledovalci (1:20).

63 km do cilja - Začel se je vzpon na Alto de Belltall (9,3 kilometra dolg vzpon tretje kategorije s 3,7-odstotnim povprečnim naklonom), prednost vodilne trojice je pred kratkim padla pod minuto, nato je glavnina malce popustila, ubežniki imajo zdaj 1:17 prednosti.

69 km do cilja - Prednost ubežne trojice je padla na minuto in dve sekundi.

95 km do cilja – Vodilna trojica vzdržuje 1:32 prednosti pred glavnino. Na čelu te so že cel dan kolesarji moštva Alpecin – Deceuninck.

Primož Roglič: Danes se že počutim precej boljše

"Včeraj sem preživel. Po padcu sem čutil kar nekaj bolečin, na koncu pa sem šel lahko z najboljšimi. S tem sem zadovoljen. Danes se že počutim precej boljše. Seveda bi bilo lahko boljše, ampak za zdaj sem predvsem vesel, da sem še na dirki. Remcov napad me ni presenetil, pa tudi razlika na koncu ni bila prevelika," je Roglič danes prirediteljem dirke povedal o včerajšnji etapi, o današnji pa: "Današnja etapa je za sprinterje, ki so dobri tudi v rahel klanec, tudi mi bomo napadli zmago." Jumbo-Visma sicer na letošnji Vuelti v svojih vrstah nima izrazitega sprinterja.

115 km do cilja – Razlika med ubežno trojico in glavnino se je zdaj ustalila pri 1:45, kolesarji imajo še kakšnih 50 kilometrov do prvega kategoriziranega vzpona etape. 54 kilometrov pred ciljem bo vrh Alto de Belltall, gre za 9,3 kilometra dolg vzpon tretje kategorije s 3,7-odstotnim povprečnim naklonom.

135 km do cilja – Prednost vodilne trojice je padla pod dve minuti, zdaj znaša 1:44, v prvi uri etape – trasa se ves čas spušča – pa so kolesarji prevozili 47,8 kilometra.

167 km do cilja - Alpecin - Deceuninck na čelu glavnine nadzoruje zaostanek za ubežno trojico, razlika se je ustalila pri 2:15.

175 km do cilja – Trojica ubežnikov ima že več kot dve minuti pred glavnino, med trojico vodilnih pa je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Eduardo Sepulveda, ki pa za vodilnim Evenepoelom zaostaja skoraj deset minut (9:41). Na čelu glavnine so že kolesarji moštva Alpecin – Deceuninck, njihov avstralski sprinter Kaden Groves namreč velja za enega glavnih favoritov za etapno zmago.

180 km do cilja – Takoj po uradnem startu so napadli trije kolesarji, Argentinec Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) ter Španca Ander Okamika (Burgos-BH) in David Gonzalez (Caja Rural-Seguros RGA). Glavnina ni reagirala, prednost ubežnikov je hitro narasla na minuto.

13:23 - Četrta etapa se je začela tudi zares!

Danes so bonifikacijske sekunde na voljo na letečem cilju v Vallsu (6, 4, 2) in v cilju etape v Tarragoni (10, 6, 4). Kolesarji imajo končno lepše vreme, na startu je 21 stopinj Celzija, v cilju bo že blizu 30. S severa piha rahel veter z 9 km/h. Etapa ima le dva kategorizirana klanca, a je precej razgibana, tekmovalci bodo morali premagati 1.822 višinskih metrov.

Pozdravljeni! Ob 13. uri se je z zaprto vožnjo začela četrta etapa letošnje Vuelte. Kolesarji se bodo z uradnega starta 20 minut kasneje pognali v glavnem mestu Andore po 185 kilometrih pa se utegnejo za etapno zmago v Tarragoni danes udariti sprinterji. V zadnjih 55 kilometrih dneva jih sicer čakata dva kategorizirana vzpona, a sta oba le tretje kategorije, kar ne bi smela biti prehuda ovira za sprinterske ase.

Rdečo majico vodilnega na dirki danes nosi lanski zmagovalec, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep), ki vodi tudi v seštevku najboljšega mladega kolesarja na dirki. V seštevku za belo majico ima 11 sekund prednosti pred Francozom Lennyjem Martinezom (Groupama-FDJ), ki bo danes kolesaril v belem. V zeleni majici najboljšega po točkah bo kolesaril Italijan Andrea Vendrame (AG2R Citroën), v pikčasti najboljšega hribolazca pa Argentinec Eduardo Sapulveda (Lotto Dstny). Ta ima v tem seštevku 10 točk, prav toliko kot Evenepoel.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v skupnem seštevku deseti, za Evenepoelom zaostaja 37 sekund. Jan Tratnik (Jumbo-Visma) je 35. (+ 2:34), Matevž Govekar (Bahrain Victorious) 171. (+ 28:39) in Domen Novak (UAE Emirates) 172. (+ 29:22).

V prvih dveh etapah sta odstopila dva kolesarja, Belgijec Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) in Britanec Edgar Onely (DSM – Firmenich). Danes je tako startalo 174 kolesarjev.