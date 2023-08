Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard v 3. etapi Dirke po Španiji, prvi s ciljem na vzponu, zaostal samo za zmagovalcem etape in novim vodilnim na dirki Remcom Evenepoelom in si v primerjavi z Belgijcem nabral zgolj sekundo zaostanka, je v cilju potarnal, da ni imel najboljšega dne. Njegov moštveni kolega Primož Roglič, ki je v cilj pripeljal kot četrti in je v skupni razvrstitvi deseti, je priznal, da po padcu v nedeljski etapi še vedno čuti bolečine. Kolesarji Jumbo-Visme imajo po treh etapah kar štiri kolesarje v prvi petnajsterici skupne razvrstitve.

"Nisem imel najboljšega dne, a to je del igre. Ne moreš imeti najmočnejših nog iz dneva v dan," je Jonas Vingegaard svoje počutje v 3. etapi španske Vuelte povzel v izjavi za spletno stran ekipe Jumbo-Visma.

"To je tudi razlog, da sem delno lahko zadovoljen z drugim mestom. Remco si je zaslužil zmago, dal sem vse od sebe," je Belgijcu po prvem gorskem testu letošnje Vuelte polaskal zmagovalec Toura. "Mislim, da sem glede na vse iz etape potegnil največ. Poleg tega smo pokazali tudi najboljšo plat naše ekipe," je prepričan Danec.

Zmagovalec Toura Jonas Vingegaard je po drugem mestu v 3. etapi izjavil, da ni imel najboljšega dne. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Zdaj je v skupni razvrstitvi četrti in za vodilnim Belgijcem zaostaja 31 sekund. Zanimivo je, da so bili med prvih 15 današnje etape kar štirje kolesarji Jumbo-Visme in štirje iz ekipe UAE Emirates, ki tako kot 'jumbovci' zmago na Vuelti napada z dvema kapetanoma, Juanom Ayuso in Joajom Almeido.

Med prvih 15 v cilju 4. etape Vuelte so bili kar štirje kolesarji Jumbo-Visme (štirje so tudi v TOP 15 skupne razvrstitve) in štirje iz ekipe UAE Emirates. Jumbo-Visma: 2. Jonas Vingegaard (+0:01) 4. Primož Roglič, isti čas 11. Wilco Kelderman, isti čas 14. Sepp Kuss (+0:13) UAE Emirates: 3. Juan Ayuso (+0:01) 5. Marc Soler, isti čas 9. Joao Almedia, isti čas 12. Jay Vine (+0:10)

Roglič še vedno čuti bolečine

Z izkupičkom 3. etape je bil zadovoljen tudi Primož Roglič, ki se ni vmešal v zaključni sprint in na koncu osvojil četrto mesto, z enakim zaostankom kot Vingegaard. Torej sekundo. Kot je povedal v izjavi za nacionalno televizijo, še vedno čuti bolečine po padcu v nedeljski etapi, in je zadovoljen s predstavo v etapi. "Zadovoljen sem s tem, kako se je izšlo, saj sem imel po 3. etapi kar precej nekih bolečin. Vesel sem, da se je tako razpletlo, gremo dalje, vse boljše bo," sporoča zmagovalec Gira.

Kuss želel stestirati konkurenco

Noge je v 3. etapi pošteno pretegnil tudi superpomočnik Sepp Kuss, ki ceste Andore pozna kot lasten žep, saj je žepna kneževina v Pirenejih njegov drugi dom in tam opravi ogromno treningov. Kuss, ki je močno pospešil na zaključnem vzponu je bil navdušen nad podporo ljudi ob trasi, ki so ga prepoznali in vzklikali njegovo ime, kar pa zadeva njegovo napadalno vožnjo v zadnjih kilometrih, jo je pripisal testiranju tekmecev.

Sepp Kuss je na cestah Andore, kjer živi in trenira, stestiral konkurenco. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

"Moj napad je bil bolj namenjen temu, da stestiram konkurenco. Počutil sem se dovolj dobro, da sem se odločil, da nekaj poskusim. Zakaj ne? Nikoli ni narobe, če nekaj poskusiš," je dejal Kuss, ki bo v letošnji sezoni poskrbel za poseben mejnik. Nastopil bo na vseh treh tritedenskih dirkah (Giru, Touru in Vuelti). Z rezultati testiranje tekmecev je bil očitno zadovoljen. "Dejstvo, da sta bila Jonas in Primož med najboljšimi v cilju, nam daje ogromno samozavesti. To je dobra novica pred prihodnjimi etapami."

Bodo sprinterji izkoristili priložnost? Prav veliko jih več ne bo.

Danes bo na Dirki po Španiji na sporedu razgibana etapa od Andorre la Velle, glavnega mesta Andore, do pristaniškega mesta Tarrragona v severovzhodni Španiji na obali Costa Daurada ob Sredozemskem morju, z dvema kategoriziranima vzponoma. Glede na ravninski del v prvih stotih kilometrih in zaključku, bi etapo lahko izkoristili sprinterji. Na letošnji Vuelti prav veliko priložnosti ne bodo imeli.

