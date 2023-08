Spet je tekla kri. "Vedel sem, da bodo podcenjevali zadnji ovinek"

Zaključek četrte etape Dirke po Španiji je bil kaotičen. Najprej je kakšne štiri kilometre pred ciljem v vse bolj nervozni glavnini prišlo do množičnega padca, v katerem je možnosti za napad na etapno zmago izgubil tudi slovenski as moštva Bahrain Victorious Matevž Govekar, nato sta se tik pred ciljem, v zadnjem ovinku, iz boja za zmago izločila še neprevidna Marijn van den Berg in Robbe Ghys, ki sta zapeljala v zaščitno ogrado. V kaosu se je nato najbolje znašel Avstralec Kaden Groves (Alpecion – Deceuninck) in se veselil svoje 14. zmage v karieri, druge na Vuelti.

Večji del 185 kilometrov dolge pete etape Vuelte od Andorre la Velle do Tarragone je bil miren, bežala je trojica Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny), Ander Okamika (Burgos-BH) in David Gonzalez (Caja Rural-Seguros RGA), v vodstvu je vztrajala tudi prek obeh kategoriziranih vzponov, ujeta pa je bila po letečem cilju 20 kilometrov pred koncem etape.

Govekarja ustavil množični padec

Nato je začela v pelotonu naraščati nervoza, sprinterska moštva so dvigovala tempo in se borila za pozicije in štiri kilometre pred ciljem se je zgodilo domala neizbežno, prišlo je do množičnega padca. Ta je ustavil tudi slovenskega kolesarja moštva Bahrain Victorious Matevža Govekarja, ki bi sicer lahko igral tudi večjo vlogo v zaključku. Huje jo je skupil njegov kolumbijski kapetan Santiago Buitrago, a sta skupaj vseeno prišla do cilja, dve minuti in 22 sekund za zmagovalcem etape. V cilj je prispel tudi Francoz Bryan Coquard (Cofidis), francoski sprinter, ki je v tem padcu trdo pristal na asfaltu in se boji zlomov. Do jutri bo znano, ali bo z dirko sploh lahko nadaljeval.

Hoy los latinos en #LaVuelta23



✅ Molano entró 2do.



✅ Oular llega de 6to.



✅ Sepúlveda líder de montaña y es el Primer Argentino en la historia de las Grandes en portar este maillot



❌ Caída de Santi Buitrago a pocos metros de meta, pierde opciones en CG. pic.twitter.com/ZUUZYR7UhH — 𝑬𝒏𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆 𝑮𝒖𝒆𝒗𝒂𝒓𝒂 (@Enriquetlsurtv) August 29, 2023

Avstralcu tokrat uspelo

Etapo je dobil 24-letni Avstralec Kaden Groves. Sprinter moštva Alpecin – Deceuninck je na zmago upal že v drugi etapi letošnje Vuelte, a ga je takrat z napadom na vzponu Montjuic v Barceloni presenetil Danes Andreas Kron (Lotto Dstny) in klasičnega sprinterskega spopada sploh ni bilo, tokrat pač. Prvi je sprint sprožil Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), Groves pa ga je ujel sto metrov pred ciljno črto in iz zavetrja tudi prehitel.

Bryan Coquard je v cilj pripeljal v bolečinah. Jutri bo znano, ali bo z dirko lahko nadaljeval. Foto: Guliverimage

"Etapa je bila res zahtevna, saj sta ves čas ritem narekovali le dve ekipi ter nadzorovali ubežnike. Porabili smo veliko energije, a bili vselej ob pravem času na pravem mestu. Zadnji ovinek je bil zelo oster, zaradi padca dveh kolesarjev pa se je med mano in Molanom ustvarila večja razlika. Molano je hitro začel sprint, 350 metrov do konca, ujel pa sem ga vsega 100 metrov pred ciljem," je po etapi za organizatorje dirke dejal Groves.

"Molano je sprintal kar dolgo in verjel sem, da ga lahko ujamem, saj sem imel še dovolj moči. Moral bi imeti res dober dan, da bi me premagal," je še samozavestno poudaril 24-letni Avstralec. Veselil se je svoje 14. profesionalne zmage, druge na Vuelti.

#LaVuelta23 - Etapa 4



1. Kaden Groves 🇦🇺

2. Juan Sebastian Molano 🇨🇴 +"

3. Edward Theuns 🇧🇪 +"

4. Milan Menten 🇧🇪 +"

5. Dries Van Gestel 🇧🇪 +"

6. Orluis Aular 🇻🇪 +"

7. Hugo Page 🇫🇷 +"

8. Lewis Askey 🇬🇧 +"pic.twitter.com/u015Hjn7Ls — Jose Perez (@JosePerez1205) August 29, 2023

Dva v ogrado

Tik pred ciljno ravnino sta se v ostrem, devetdesetstopinjskem, ovinku uštela Nizozemec Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) in Grovesov pomočnik pri Alpecin Deceunincku, Belgijec Robbe Ghys. Treščila sta v zaščitno ogrado. "Vedel sem, da bodo podcenjevali tisti ovinek," se je po etapi smejalo Belgijcu Edwardu Theunsu (Lidl Trek), ki je zasedel tretje mesto. "Jaz sem zaključek trase natančno preučil in vedel, da se moram držati notranje strani, da bi se izognil težavam," je še razlagal nizozemskemu mediju Wielerflits.

Remco Evenepoel je ubranil rdečo majico vodilnega na dirki. Foto: Guliverimage

Favoriti brez večjih težav

Težavam so se izognili tudi favoriti za skupno zmago. Rdečo majico vodilnega je ubranil Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep), ki se je po še eni kaotični etapi zahvaljeval ekipnim kolegom. "Držali so me v odličnem položaju, v zadnji kilometer so me pripeljali med petnajsterico najboljših." Evenepoel, branilec lanske zmage, je sicer namignil, da se želi znebiti rdeče majice. Jutri za to še ne bo priložnosti, saj je etapa podobna današnji, v četrtek pa bi lahko izkoristil priložnost, če bo v položaju, da preda skupno vodstvo, a ne izgubi prednosti pred največjimi tekmeci za skupno zmago.

Med te vsekakor spada tudi slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je danes zadržal 37 sekund zaostanka za Evenepoelom, a v skupnem seštevku napredoval na osmo mesto.

