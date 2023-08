Remco misli, da sprinta le za tri bonifikacijske sekunde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Niti nisem želel sprintati, saj sem varčeval z močmi, ampak UAE Emirates so mi pripravili krasen 'lead-out' in sem izkoristil ponujeno," se je danes v cilju pete etape 78. Dirke po Španiji smejalo nosilcu rdeče majice in branilcu lanske zmage, Belgijcu Remcu Evenepoelu. Kapetan moštva Soudal – QuickStep je na letečem cilju 11 kilometrov pred koncem etape osvojil šest bonifikacijskih sekund in še povišal prednost v skupnem seštevku. "Mislil sem, da so na voljo le tri sekunde," je bil začuden, pa brž dodal: "Šest je še toliko boljše. Pa še Kadena Grovesa sem premagal."

Remco Evenepoel je v prvih petih etapah letošnje Vuelte zbral že 16 bonifikacijskih sekund in zdaj v skupnem seštevku z enajstimi sekundami prednosti vodi pred Špancem Enricom Masom (Movistar) ter s sedemnajstimi pred mladim Ferancozom Lennyjem Martinezom (Grupuama – FDJ). "Te sekunde so že fine, niso pa najpomembnejše. Važno je, da sem etapo preživel brez padca," je Evenepoel še povedal danes v cilju v Burriani, a dodal, da je vsaka, še tako majhna, prednost dobrodošla: "Giro se je letos končal za razliko 14 sekund med Rogličem in Thomasom. Ne, da stavim na te sekunde, ampak zanje res nisem porabil veliko energije."

Roglič napredoval

Primož Roglič je danes na račun padca Francoza Romaina Bardeta (DSM-firmenich) v skupnem seštevku napredoval še za eno mesto. Zdaj je Zasavec sedmi, za Evenepoelom pa zaostaja 43 sekund. Za slovensko četverico kolesarjev je etapa minila dokaj mirno, Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil po 186,2 kilometrih naš najboljši na 18. mestu. Jan Tratnik je v cilj prišel z Rogličem na 61. mestu, le Domen Novak je pomagal svojemu kolegu iz UAE Emirates Joauu Oliveiri in izgubil še dobri dve minuti.

Jumbo-Visma s Primožem Rogličem, Janom Tratnikom in Jonasom Vingegaardom je preživela miren dan. Foto: Guliverimage

Groves drugič

Druge zaporedne etapne zmage pa se je veselil 24-letni avstralski sprinter Kaden Groves. Njegova ekipa Alpecin – Deceuninck je spet cel dan garala na čelu glavnine in skrbela, da edini ubežnik v etapi, Urugvajec Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH) ni pobegnil predaleč. V zaključku etape so Grovesovi kolegi svojemu sprinterskemu asu pripravili imenitno izhodišče za napad na zmago in ta ni pustil presenečenja, čeprav ga je izzval Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

"Fantastičen občutek ob drugi zaporedni zmagi. Spet je bila hektična borba, podobno kot včeraj z veliko krožišči, toda ni bilo toliko vzpenjanja. Je pa zaradi vetra bilo še nekoliko bolj živčno," je v prvi izjavi za organizatorje dejal Groves. Prišel je do svoje 15. profesionalne zmage, tretje na Vuelti. Najboljši je bil že včeraj, eno etapo pa je dobil na lanski izvedbi španske pentlje.

Avstralec Kaden Groves je očitno najmočnejši sprinter na letošnji španski pentlji. Foto: Guliverimage

Brez padcev spet ni šlo

V zaključku spet ni šlo brez padcev, v tehnično zahtevnem zaključku s številnimi krožišči je prišlo do enega. Na sicer suhi, a vseeno spolzki obmorski cesti je v enem od krožišč nekaj kolesarjev spodneslo, med temi tudi sprinterja moštva Lotto Dstny Milana Mentena. Groves je tako izgubil enega resnejših tekmecev, je pa tudi sam ostal brez dveh pomembnih pomočnikov. "Ekipa je kljub temu opravila sijajno delo, saj sem imel ob sebi še naprej nekaj pomočnikov in lahko smo se organizirali pred sprintom. Na vmesnem sprintu me je sicer ugnal Evenepoel, z ekipo pa smo se strinjali, da 11 kilometrov pred ciljem ne izgubljamo moči pred sprintom. Vseeno sem z drugim mestom osvojil pomembne točke za zeleno majico," je še povedal zmagovalec pete etape, ki ima zdaj v seštevku za zeleno majico že 122 točk, 60 več od najbližjega zasledovalca, Italijana Andree Vendrameja (AG2R Citroën).

Zadnji kilometer današnje etape:

⏪⚡️⚡️⚡️⚡️



😱 Un sprint BRUTAL. ¡Revive el ÚLTIMO KM de la etapa de hoy!



🥵 A BRUTAL sprint finish! Re-live the final km of today's stage.

#LaVuelta23 #CarrefourconLaVuelta23 @carrefourES pic.twitter.com/DoYrL2JXx8 — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2023

Odstopila Irec in zmagovalec letošnje dirke Po Sloveniji

Grovesu je danes odlično pomagal Belgijec Robbe Ghys, ki se je včeraj tik pred ciljem izločil iz boja, ko je skupaj z Nizozemcem Marijnom Van der Bergom (EF Education – Easy Post) narobe ocenil zadnji ovinek in treščil v zaščitno ogrado. Včeraj je padec štiri kilometre pred ciljem terjal nekaj žrtev, danes zaradi posledic tega niso startali Francoz Bryan Coquard (Cofidis), Belgijec Kobe Goossens (Intermarche – Circus – Wanty) in Portugalec Ruben Guerreiro (Movistar). Danes takšnih množičnih padcev k sreči ni bilo, vseeno pa sta z dirke odstopila še dva kolesarja, oba člana avstralske ekipe Jayco AlUla. Irec Eddie Dunbar se je poškodoval že pri padcu v zaprti vožnji, pred uradnim startom etape, med njo pa je zaradi želodčnih težav s kolesa sestopil še zmagovalec letošnje dirke Po Sloveniji, Italijan Filippo Zana. Jayco AlUla tako Vuelto nadaljuje z le šestimi kolesarji.

