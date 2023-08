Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja nizozemske kolesarske ekipe Jumbo-Visma Richard Plugge je zavrnil govorice o prestopu Primoža Rogliča v ekipo Lidl-Trek, slovenskega šampiona pa označil za nespornega kralja ekipe Jumbo-Visma. Zakaj so se torej odločili, da na Dirko po Španiji pošljejo tudi dvakratnega zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda?

Če se bo eden od kolesarjev ekipe Jumbo-Visma podpisal še pod skupno zmago na Dirki po Španiji, bo to pomenilo, da je nizozemska kolesarska ekipa postala prva ekipa, ki je v istem koledarskem letu osvojila vse tri tritedenske dirke. Primož Roglič je maja zmagal na Giru, Jonas Vingegaard je julija osvojil Tour, zdaj bosta s skupnimi močmi poskušala zmago ekipi zagotoviti še na Vuelti.

Foto: Guliverimage

Na Vuelti največ možnosti z dvojcem Roglič-Vingegaard

Richard Plugge, direktor ekipe Jumbo-Visma, je v pogovoru za belgijski medij Het Nieuwsblad pojasnil, zakaj so se odločili, da v Španiji poskusijo z dvema kapetanoma, Rogličem, ki je na Vuelti zmagal že trikrat, in Vingegaardom, ki je svoj nastop na dirki napovedal šele zadnji dan Toura.

"Po našem mnenju imamo na Vuelti največ možnosti z obema. Jonas in Primož se na tej dirki izjemno dopolnjujeta in te priložnosti ne smemo zamuditi. V nekaterih primerih se Primoževa možnost za zmago poveča, če je tam tudi Jonas. In obratno," je prepričan Plugge, ki verjame, da je v ekipi Jumbo-Visma, čeprav že zdaj velja za najboljšo ali pa vsaj eno najboljših na svetu, še vedno dovolj prostora za napredek. "Ne želim zveneti arogantno, ampak videli bomo, kako še lahko napredujemo. Tudi po letošnjem Touru." Spomnimo, Vingegaard je imel na koncu Toura pred Tadejem Pogačarjem več kot sedem minut prednosti.

Foto: Guliverimage

Na Tour 2024 z dvema, če ne kar tremi kapetani

Plugge ne izključuje možnosti, da bodo prihodnje leto tudi Tour poskušali osvojiti z dvema kapetanoma, dvakratnim zmagovalcem Vingegaardom in Rogličem. "Ko bomo izvedeli, kakšna bo trasa Toura za prihodnje leto, bomo razmislili, kakšne so naše možnosti za zmago. Lahko se zgodi, da bomo poskusili z dvema, če bo treba, tudi s tremi kapetani."

Govorice o prestopu Rogliča v ekipo Lidl-Trek, ki močno krepi svojo zasedbo za prihodnjo sezono, je zavrnil kot nesmiselne. "Da bi Primožu pustili, da gre? To bi bilo zelo slabo, on je naš kralj," je bil jasen Plugge.

"Ko je bil Jonas še mlad, bled fantič, ga je Primož naučil številnih lekcij."

Na podvprašanje novinarja, zakaj ni Vingegaard kot dvakratni zmagovalec Toura kralj ekipe, je Plugge ponudil zvit odgovor: "Primož je vodja naše ekipe, a zdaj je to tudi Jonas. Primož je nekdo, ki se vedno vsega loteva s svojo vzdržljivostjo in borbenostjo. S svojim zadnjim napadom lahko doseže veliko zmag in Jonas mu lahko pri tem pomaga. Ko je bil Jonas še mlad, bled fantič, ga je Primož naučil številnih lekcij."

Foto: Guliverimage

Ob koncu pogovora se je Plugge dotaknil tudi Belgijca Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step), ki je že v 3. etapi prevzel vodstvo na Dirki po Španiji. "Upam, da ne bo postal še boljši, kot je. Na dirki je glavni favorit. Kako dirka, kako aerodinamičen je. Bomo pa videli, ali ima slabše moštvo, kot je naše."

