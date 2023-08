Rogliču se je po izjemni predstavi smejalo: Noro, super dobro

Na Dirki po Španiji brez drame ne gre. Že na uvodu smo videli številne padce in predčasna slovesa nekaterih kolesarjev, drama pa je bila tudi na zaključnem vzponu Pico del Buitre, kjer je slovenski šampion Primož Roglič pospešil in dosegel razliko v primerjavi z velikim tekmecem Remcom Evenepoelom. Skupaj z Jonasom Vingegaardom sta prikolesarila v cilj in odščipnila Belgijcu 32 sekund. "Kaj več si ne moreš želeti," je bil razumljivo vesel Zasavec, ki je s svojo predstavo pokazal, da so posledice padca v drugi etapi že skoraj zgodovina. Da je bilo veselje pri Jumbo-Vismi še toliko slajše, je poskrbel Sepp Kuss z etapno zmago. V skupnem seštevku je zdaj vodilni vsega 20-letni Francoz Lenny Martinez (Groupama - FDJ), ki je bil v današnji etapi drugi.

V četrtkovi šesti etapi Vuelte so bili sprva v ospredju padci in odstopi, preden smo lahko začeli govoriti o pravem begu in boju za etapno zmago. Do današnjega dne vodilni Remco Evenepoel je izgubil moštvenega kolega pri Soudal Quick-Step Andreo Bagiolia, ki se je v sredo počutil slabo, dan pozneje pa ni mogel nadaljevati dirke in jo je predčasno zapustil. Zaradi padca sta se morala posloviti še Jay Vine (UAE Emirates) in Lorenzo Milesi (DSM-Firmenich), ki je bil prvi lastnik rdeče majice na letošnji španski kolesarski pentlji.

Nato se je začelo zapletati v boju za dnevni uspeh. Po približno 70 kilometrih je šele uspel pravi beg. In to kakšen. Kar 42 kolesarjev je bilo v ospredju, med njimi tudi naš Jan Tratnik (Jumbo-Visma), ki je trdo delal za Seppa Kussa – Američan je bil prav tako med ubežniki.

Vrstni red 6. etape

Do zaključnega vzpona Pico del Buitre se je nato le spremljalo, kakšna je razlika med osrednjimi protagonisti. Ciljni vzpon v dolžini 10,9 kilometra in povprečno 8-odstotno naklonino – določeni deli so bili krepko prek 10 odstotkov, maksimalni pa kar 16-odstotni - so ubežniki začeli s skoraj tremi minutami in pol prednosti.

Roglič: Ne pritožujemo se. Zmagali smo, pridobili čas, kaj več si ne moreš želeti.

Primož Roglič je ta klanec leta 2019, ko je prvič osvojil Vuelto, že prekolesaril, zato se je počutil nekoliko bolj domačega. Tako domačega, da je približno 3 kilometre pred ciljem pospešil v skupini z Evenepoelom, Jonasom Vingegaardom in preostalimi favoriti za skupno zmago. Belgijec ni mogel slediti tempu slovenskega šampiona, medtem ko se je Jonas s še dvema kolesarjema uspel priključiti moštvenemu kolegu.

Dobre predstave Primoža Rogliča je bil vesel tudi njegov sin Lev. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

V ospredju med ubežniki je medtem napadel Kuss - zanj je to že tretji Grand Tour v letošnjem letu, potem ko je Rogliču pomagal do zmage na Giru in Vingegaardu na Dirki po Franciji. Vse je bilo obarvano v barvah Jumbo-Visme. Ose so dobesedno pičile. Američan se je odpeljal proti etapni zmagi, v ozadju pa se je nato gledalo, kaj se dogaja v boju med osrednjimi favoriti. Roglič in Vingegaard sta skupaj prikolesarila na cilj, sedem sekund za njima nadarjeni Juan Ayuso (UAE Emirates), Evenepoel pa je izgubil kar 32 sekund. In tako se je končal sanjski dan za nizozemsko moštvo. Vingegaard in Roglič sta se v skupnem seštevku približala Evenepoelu na vsega pet oziroma devet sekund zaostanka.

"Noro, super dobro. Začetek gorskih etap je. Boljše noge sem imel. Dolga pot je še pred nami. Lep dan je bil," je v cilju v mednarodnem prenosu za Eurosport razlagal Roglič in na vprašanje, če je bil takšen načrt pred začetkom dneva, odgovoril: "Ne pritožujemo se. Zmagali smo, pridobili čas, kaj več si ne moreš želeti." Predvsem je bilo dobrodošlo videti, da posledice padca v drugi etapi pri Zasavcu niso hude in je lahko pokazal močne noge na težkem vzponu.

Vingegaard: Razplet je bil za nas popoln

"Načrt je bil, da na začetku pritisnemo na Soudal Quick-Step. Dobro se je izšlo, razplet je bil za nas popoln," je v cilju pripovedoval Jonas: "Sam sem se počutil kar dobro, nekoliko bolje kot prejšnje dni. V zgodnjih fazah etape sem malenkostno trpel, a mi je šlo proti koncu dneva bolje."

Primož Roglič, Jan Tratnik in Jonas Vingegaard so danes opravili svoj del posla z odliko. Foto: Guliverimage

Za konec je zmagovalec Toura namenil nekaj lepih besed moštvenemu kolegu Kussu, ki je tako slavil drugo etapno zmago na Vuelti: "Res je fantastičen fant. Zasluži si to. Škoda, da ni prevzel tudi rdeče majice vodilnega, a je že etapna zmaga fantastična."

Evenepoel: Če je bil to slab dan, je OK

Povsem drugačnega obraza je bil na cilju Evenepoel, ki je pripovedoval, kaj se mu je zalomilo: "Nisem mogel pospešiti, ko so drugi pospešili. Šel sem v svojem tempu. Na koncu je bilo 32 sekund počasneje od tekmecev. Nisem mogel iti čez mejo. Danes sem jaz prišel na vrsto, da nisem imel dobrih nog. V zadnjih dveh kilometrih sem našel svoj ritem. Dobrodošlo je bilo, da sem lahko nekoliko pospešil. Če je bil to slab dan, je OK."

Remco Evenepoel po koncu dneva ni imel razloga za nasmeh. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

In kaj je povedal junak dneva Kuss? "Celoten vzpon sem razmišljal o tem, kdaj bom napadel. Med vzponom sem lahko užival v okolici, ki je bila čudovita. Počutil sem se zelo dobro. Ali lahko zmagam na tej Vuelti? Ne ne, nisem tukaj zaradi skupne razvrstitve. Zame je etapna zmaga neverjetna. Bomo videli," je zadržano zaključil Kuss.

Mladi Martinez v povsem novi vlogi

Novi vodilni je postal 20-letni Francoz Lenny Martinez (Groupama - FDJ), ki je za Kussom zaostal 26 sekund, a je bilo to dovolj, da ima zdaj osem sekund prednosti pred Američanom: "To je neverjetno. Sanje vsakega kolesarja so postati vodilni na Grand Touru. Celotna ekipa se je žrtvovala zame, zato sem jim želel dati nekaj v zameno. To je čudovito. Če sem iskren, sem ves dan razmišljal o tem. Biti vodilni je nekaj zelo velikega. Sploh ne vem, kako naprej. V vsakem primeru bom skupaj z ekipo branil rdečo majico."

Lenny Martinez je presrečen, da je oblekel rdečo majico vodilnega. "O tem vsak sanja," je dejal po koncu dneva. Foto: Guliverimage

V petek bo na Vuelti spet čas za šprinterje, medtem ko bodo morali biti tisti, ki pogledujejo proti skupni zmagi, na preži v sobotni razgibani gorski etapi.