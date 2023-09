Remco Evenepoel priznal napako

"Načrt se ni izšel perfektno. Ubežna skupina je bila enostavno prevelika. Tam smo naredili napako," je v pogovoru za Eurosport dejal Remco Evenepoel.

Takrat smo dobili dve dirki v eni. Sepp Kuss je bil na koncu najboljši med ubežniki in se veselil etapne zmage, v ozadju pa sta njegova moštvena kolega pri Jumbo-Vismi Primož Roglič in Jonas Vingegaard odščipnila 32 sekund Remcu in se mu približala v skupnem seštevku boja za rdečo majico na pet oziroma devet sekund zaostanka - Danec je dan pozneje v sedmi etapi nato pridobil še dve sekundi, ker se je pomeril v šprintu na letečem cilju in osvojil tretje mesto: "Enostavno nisem imel nog, da bi sledil kolesarjema Jumbo-Visme. Lahko bi se končalo veliko slabše. Sinoči sem tudi dobro spal, zbudil sem se manj utrujen, kot sem bil včeraj. Očitno sem imel včeraj slab dan. Tudi moštveni kolegi se bolje počutijo. Nazaj so na svoji ravni in lahko pričakujemo, da bo šlo le na bolje."