Prizor je hitro obkrožil družbena omrežja, mnoge pa spomnil na izjavo vodje ekipe Jumbo-Visma med letošnjim Tourom Richarda Pluggeja, da njegovi kolesarji med dirkami ne pijejo alkohola, češ da je alkohol strup. Hkrati je ošvrknil še ekipo FDJ-Groupama, s katero so si delili hotel, češ da jih je na prost dan opazil z vrčki piva.

Go big or go home. Sepp Kuss did plenty of that today. Helluva stage win! #LaVuelta23 pic.twitter.com/pcYmFn6HdS — alden (@aldentanaka) September 1, 2023

Me on Saturday night Me on Sunday morning pic.twitter.com/MGKo71jQnn — GC KUSS (@GCSeppKuss) August 31, 2023

Everybody loves Sepp. Doesn’t matter who you ask. It’s a fact.#LaVuelta23

pic.twitter.com/xBLwcO2rSe — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) August 31, 2023

Dan za sprinterje?

Dirka po Španiji se danes nadaljuje z ravninsko etapo od Utiela do Olive (200,8 km), v kateri si bodo favoriti za visoka mesta v skupnem seštevku bržkone lahko nekoliko odpočili, v središču pozornosti pa bodo sprinterji, morda tudi slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain-Victorious).

Po razburljivi sedmi etapi se je vrstni red pri vrhu nekoliko premešal. V rdeči majici vodilnega bo vozil mladi Francoz, 20-letni Lenny Martinez (FDJ-Groupama), ki ima pred prvim zasledovalcem Kussom osem sekund prednosti.

Remco Evenepoel, ki je včeraj po težavah na zadnjem vzponu zdrsnil na deveto mesto, za Martinezom zaostaja dve minuti in 47 sekund, Enric Mas je tri sekunde za Belgijcem, Jonas Vingegaard pet, Primož Roglič 11, Juan Ayuso pa 19 sekund.

