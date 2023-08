Evenepoel bo pogledoval proti Vingegaardu. Je to priložnost za Rogliča?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski kolesar Remco Evenepoel, ki je včeraj za šest sekund povečal vodstvo v skupnem seštevku Dirke po Španiji in ima zdaj pred prvim zasledovalcem Enricom Masom 11 sekund naskoka, pred Jonasom Vingegaardom 37, pred Primožem Rogličem pa 43 sekund prednosti, napoveduje, da bo v današnji etapi s ciljem na vrhu Buitre, kjer je tudi astronomski observatorij Javalambre, osredotočen predvsem na Jonasa Vingegaarda. Je to priložnost za Primoža Rogliča?

Primož Roglič (Jumbo-Visma) ima prednost v tem, da traso že pozna - leta 2019 je v etapi Vuelte tam zasedel šesto, Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa sedmo mesto -, medtem ko se Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), zmagovalec 3. etape z gorskim ciljem v Andori in trenutno vodilni na dirki, podaja na neznan teren.





Trasa 6. etape Vuelte od La Vall d'Uixoja do Pica del Buitre oziroma observatorija Javalambre (183,1 km) bo zahtevna, najtrši oreh pa kolesarje čaka v zaključku. Zaključni vzpon bo dolg skoraj 11 kilometrov in ima osemodstotni povprečni naklon.

Belgijec se podaja na neznan teren

"Nič ne vem o trasi, ne vem, kaj pričakovati," je zvezdnik ekipe Soudal-QuickStep izjavil po sredini etapi, v kateri je za šest sekund, ki jih je pridobil na letečem cilju, povečal prednost pred konkurenti. Pred prvim zasledovalcem Enricom Masom (Movistar) ima zdaj 11 sekund naskoka, pred Jonasom Vingegaardom 37 sekund, pred Primožem Rogličem na 7. mestu pa že 43 sekund prednosti.

Kaj bo z rdečo majico?

"Jonas Vingegaard je najboljši hribolazec na svetu, zato je logično, da bom nanj še posebej pozoren," je Evenepoel napovedal v pogovoru za belgijski Sporzo. "Zaključni vzpon je težji kot ponedeljkov v Andori. Upam, da se bo izoblikovala ubežna skupina, ki se bo lahko potegovala za etapno zmago, potem pa bomo videli, kaj bomo storili z majico," je povedal Belgijec in dal vedeti, da v ekipi ne nameravajo preveč zavzeto braniti rdeče majice in porabljati dodatne energije.

Čeprav je vsaj na videz etapno zmago prepustil drugim, je dal vedeti: "Polurni klanec, kot bo zaključni, bi mi trenutno lahko kar ustrezal," je opozoril konkurente.

Roglič, ki je traso spoznal že leta 2019, ko je prvič zmagal na Vuelti, bi Evenepoelovo nepoznavanje trase in njegovo osredotočenost na dvakratnega zmagovalca Toura, lahko obrnil sebi v prid.

Zasavec bo 6. etapo začel s sedmega mesta v skupnem seštevku, potem ko si je po petih etapah nabral 43 sekund zaostanka za Evenepoelom. Ob Rogliču in njegovem moštvenem kolegu Janu Tratniku bosta nastopila še dva Slovenca, in sicer Domen Novak (UAE Team Emirates) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious).

