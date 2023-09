Junak napornega dne Roglič: Lepo, kajne? Zdaj bomo še bolj uživali!

Slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je po silovitem zaključnem sprintu v rahel klanec danes premagal beglijskega čudežnega dečka Remca Evenepoela (Soudal – QuickStep) in se veselil zmage v osmi etapi Dirke po Španiji. Evenepoelu se je v skupnem seštevku približal na vsega sedem sekund zaostanka, ob tem pa se veselil uspeha moštvenega kolega Seppa Kussa, ki je prevzel vodstvo na dirki. Američan bo jutro vozil v rdeči majici.

"Lepo, kajne? Zdaj bom še bolj sproščen. Predvsem sem srečen, da sem si opomogel po tistem padcu. Zdaj lahko uživamo in gremo iz dneva v dan. Ekipa je danes opravila zares neverjetno delo s kontroliranjem dirke in lovljenjem tistega močnega pobega, na koncu ni bilo druge možnosti, kot da gremo na zmago," je prirediteljem takoj po etapi, v kateri je zabeležil še svojo enajsto zmago na španski pentlji in 78. v karieri povedal 33-letni Kisovčan Primož Roglič, junak še enega napornega dne na letošnji Vuelti.

Pred zaključnim sprintom so morali kolesarji premagati kratek, a izjemno strm vzpon na Xorret de Cati. "Zadnji klanec je bil zelo zahteven, vozil sem ga prvič, tudi cilja nisem poznal, pa v sprintu je vselej nekaj tveganja, a imel sem dobre noge in sem šel do konca," je spektakularen zaključek 165 kilometrov dolge etape še opisal slovenski as. O moči njegove Jumbo-Visme pa je v šali dejal: "Ja, zdaj imamo vsaj tri kandidate za skupni seštevek, morda pa se kdo še vključi."

Nagrada za neutrudnega Američana

Nizozemska ekipa je pokazala svojo moč, cel dan nadzorovala dogajanje na dirki, ujela ubežnike in na koncu pripravila imenitno izhodišče Rogliču za napad na zmago. Tudi Jonas Vingergaard je bil ves čas blizu in pripravljen, da vskoči, če se Zasavcu kaj zalomi, za nameček pa je vodstvo na dirki zdaj prevzel še Američan Sepp Kuss, ki je bil letos na Giru izjemno pomemben pomočnik Rogliču, na Touru pa Vingegaardu.

Zdaj je na svojem tretjem grand touru v sezoni nagrajen za garanje. A rdeča majica danes ni bila cilj ekipe, pravi. "Cilj res ni bila, sem se pa ves čas zavedal, da je rdečo majico mogoče osvojiti. Počutil sem se dobro in šel, a v prvi vrsti smo danes delali za Primoža, saj je bila to etapa zanj. Rekel pa mi je, da ima dobre noge in me ne potrebuje, zato sem lahko dirkal zase. Izšlo se je sanjsko," se ej v cilju smejalo 28-letnemu Američanu, ki je v etapi zasedel sedmo mesto, a z dovolj veliko prednostjo pred Francozom Lennyjem Martinezom (Groupama FDJ), da je prevzel vodstvo na Vuelti.

Vingegaard je bil danes peti z dvema sekundama zaostanka za Rogličem, v skupnem seštevku pa je izvrstni Danec, dvakratni zmagovalec Toura, zdaj osmi z 2:48 zaostanka za Kussom. To so zdaj trije aduti Jumbo-Visme.

Jan Tratnik je bil danes 42. (+ 4:21), v skupnem seštevku pa je na 35. mestu (+ 23:21). Tudi Idrijčanu se je v cilju smejalo do ušes. "Danes smo zastavili cilj, da dobimo etapo. Rdeča majica ni bila v načrtu, a smo se zavedali, da je lahko dosegljiva tudi ta, če se vse izide idealno. Robert, Dylan in Wilco so opravili izjemno delo pri lovljenju ubežnikov, odločal pa je zadnji klanec, ki je bil pisan na kožo Primožu. Napadli smo in bili uspešni," je povzel dan.

Evenepoel obžaluje zamujeno priložnost

23-letni belgijski as Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep) se danes ni zlomil, v ciljnem sprintu je le za malo priznal premoč Rogliču. Po etapi je obžaloval, da ni napadel prej, saj je bila trasa po njegovem okusu. "Čakali smo, kaj bo naredil Jumbo in ko smo videli, da kontrolira dirko, smo bili s tem povsem zadovoljni. Odločili smo se, da poskusim v prvem strmem kilometru zadnjega klanca na polno, potem pa dirkamo za etapno zmago. Opazil sem, da Primož in Jonas nimata nog za resnejši napad, zato malo obžalujem to zamujeno priložnost," je dejal zdaj šesti v skupnem seštevku dirke.

Tretje mesto v etapi pa je osvojil mladi španski up Juan Ayuso. Tega prevlada Jumbo-Visme ni presenetila. "Jumbo-Visma me ni presenetila, če imaš v ekipi kolesarja kot je Roglič, pač delaš za zmago. Sam sem zadovoljen z doseženim, vesel sem tudi, da je Joao Almeida po padcu še naprej z nami. Prežimo na priložnosti, ki se nam bodo v nadaljevanju dirke vsekakor še ponudile," je zagrozil 20-letnik iz Barcelone, ki je v skupnem seštevku na desetem mestu, 2:51 za Kussom.

