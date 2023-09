Popoln dan za Jumbo, Primož Roglič zmagovalec etape, Sepp Kuss v rdečem

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Španiji, potek 8. etape:

Cilj: Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v sprintu za etapno zmago premagal Remca Evenepoela (Soudal - QuickStep), a prav veliko časa v skupnem seštevku ni pridobil. Tretje mesto je zasedel mladi Španec Juan Ayuso (UAE Emirates)

Zadnji kilometer: Skupina favoritov je še skupaj, prav velikih razlik v skupnem seštevku danes ne bo.

3,2 km do cilja - Evenepoel je gorski cilj na Xorret de Catíju prečkal pred Rogličem in Vingegaardom.

3,7 km do cilja - Remco Evenepoel zdaj diktira tempo na čelu skupine favoritov, trojica Jumbo-Visme preži.

4 km do cilja - skupina favoritov je ujela Kussa. kdo bo napadel naslednji? Jumbo-Visma ima tri kolesarje v ospredju, poleg Kussa še Ropgliča in Vingegaarda, UAE Emirates dva, Ayusa in Solerja, Mas in Evenepoel pa nimata pomoči moštvenih kolegov.

4,5 km do cilja – Kuss vodi pred skupino z Rogličem, Vingegaardom, Evenepoelom, Enricom Maso, Marcom Solerjem, Juanom Ayusom in Joaom Almeido. Rdeča majica zaostaja že 46 sekund za čelom dirke.

5 km do cilja - V vodstvo se je odpeljal Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Remco Evenepoel se drži Primoža Rogliča. Lenny Martonez je zaostal in se bo danes najbrž poslovil od rdeče majice.

5,2 km do cilja - Skupino favoritov zdaj vleče Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Camagro in Lazkano sta ujeta.

5,5 km do cilja - Favoriti so na kupu za vlakom Jumbo-Visme, ki ga zdaj vleče Madžar Attila Valter. Tudi Remco Evenepoel ima pomoč kolegov iz Soudal - QuickStepa. Vodilna imata le še nekaj sekund prednosti.

6 km do cilja - Jumbo-Visma se je v klanec zapodila z izjemnim tempom, Remco Evenepoel je blizu, v vodstvu vztrajata le še Costa in Lazkano.

7 km do cilja - Začel se je vzpon na Xorret de Catí (I. kategorija, 3,9 km, 11,4 %), vodilna četverica ima le še 25 sekund prednosti pred glavnino.

10 km do cilja - Camagro in Van Eetvelt sta že v glavnini, vodilna četverica pa ima le še 45 sekund prednosti pred glavnino.

20 km do cilja - Camagro in Van Eetvelt sta 35 sekund za vodilno četverico, glavnina pa je le še dobro minuto za vodilnimi. Kolesarji se naglo približujejo strupenemu klancu Xorret de Catí. Ta je dolg le 3,9 kilometra, a ima povprečno naklonino 11,4 odstotka, najtežji deli so celo 22-odstotni. Vzpon se bo začel sedem kilometrov pred ciljem, z vrha do cilja pa bo še dobre tri kilometre spusta, le tik pred ciljno črto bo spet nekaj rahlega vzpona. Zaključek osme etape obeta pravi spektakel.

Takole se na zahteven zaključek dneva pripravlja Romain Bardet:

25 km do cilja – V lov za vodilno četverico sta se pognala Camagro in Van Eetvelt, nadoknaditi morata 41 sekund, glavnina se je medtem čelu dirke približala na 1:24. Med vodilnimi in glavnino je le še nekaj kolesarjev, ki so bili del velike ubežne skupine.

30 km do cilja – Caruso, Kron, Costa in Lazkano vozijo 1:30 pred zasledovalci in 2:15 pred glavnino. Z dirke je odstopil še Francoz Pierre Latour (TotalEnergies), posledice včerajšnjega padca so bile očitno resnejšem, kot se je zdelo sprva. Zaradi bolezni in slabega počutja je odstopil tudi Novozelandec Samuel Gaze (Alpecin - Deceuninck).

37 km do cilja – Pred letečim ciljem v Ibiju je vodilni skupini pobegnila četverica Oier Lazkano (Movistar Team), Andreas Kron (Lotto Dstny), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) in Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Ima minuto prednosti pred zasledovalci in 2:50 pred glavnino. V tej tempo diktirata Robert Gesink in Dylan Van Baarle (Jumbo-Visma).

Izidi letečega cilja, Ibu:

1. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 20 točk

2. Andreas Kron (Lotto Dstny) 17

3. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) 15

4. Oier Lazkano (Movistar) 13

5. Diego Camargo (EF Education-EasyPost) 10

...

49 km do cilja - Remco Evenepoel je v glavnini, ta vozi 3:23 za čelom dirke, v treh urah etape pa je bila povprečna hitrost kolesarjev 37,4 km/h.

55 km do cilja – Belgijec Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) je prvi prečkal Carrasqueto in ob petih gorskih točkah pobral še šest bonifikacijskih sekund.

Jumbo-Visma na čelu glavnine zmanjšuje zaostanek za vodilnimi in se očitno pripravlja na zaključek etape, v katerem bosta kot kaže pomembno vlogo igrala Primož Roglič in Jonas Vingegaard. Težave z okvaro kolesa pa je imel Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep), ki zdaj lovi glavnino. S tem bo potrošil nekaj energije.

Izidi gorskega cilja, Puerto de la Carrasqueta (II. kategorija):

1. Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) 5 točk/6 sekund bonusa

2. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 3/4

3. Oier Lazkano (Movistar Team) 1/2

58 km do cilja - V ospredju je zdaj spet združena večja skupina z 21 kolesarji, vozi pa 2:57 pred glavnino. V vodilni skupini se vrstijo novi napadi. Z zadnjim so poskusili Damiano Caruso, Lennert Van Eetvelt in Welay Hagos Berthe.

62 km do cilja – Vodilni četverici Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Javier Romo (Astana Qazaqstan), Cristian Rodriguez (Arkea Samsic) in Rui Costa (Intermarche – Circus – Gobert) se je pridružila še trojica Kenny Elissonde (Lidl Trek), Andreas Kron (Lotto Dstny) in Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), sedmerica zdaj vozi 55 sekund pred preostankov prvotne ubežne skupine, v kateri spet kolesari tudi Thomas De Gendt in 3:45 pred glavnino. Na čelu te je še vedno kolesar Jumbo-Visme Robert Gesink.

64 km do cilja – Začel se je vzpon na Puerto de la Carrasqueta, 10,9 kilometra dolg klanec druge kategorije, s 4,6-odstotnim povprečnim naklonom.

67 km do cilja – De Gendta je prehitela peterica z Rodriguezom, Romo, Tiberijem, Costo in Lazkanom, kmalu ga bo ujela še trojica z Elissondejem, Kronom (Lotto Dstny) in Prodhommom, glavnina vozi 3:50 za čelom dirke, tempo v glavnini pa izmenično diktirajo kolesarju Jumbo-Visme in Groupame FDJ.

Etapa 8⃣ Stage | 🏁 - 76 km



83 km do cilja – De Gendt je prvi prečkal Benifallim, zdaj se je v lov za njim podala četverica Tiberi, Lazkano, Rodriguez in Romo. Zdaj ima 40 sekund zaostanka za vodilnim Belgijcem, ta pa štiri minute pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Puerto de Benifallim (II. kategorija):

1. Thomas De Gendt (Lotto Dstny) 5 točk

2. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) 3

3. Javier Romo (Astana Qazaqstan) 1

87 km do cilja – Belgijec Thomas De Gendt (Lotto Dstny) vozi 1:11 pred skupino zasledovalcev, v kateri ni nobenega sodelovanja. Ta skupina razpada, na čelu glavnine pa so zdaj kolesarji moštva Jumbo-Visma in se počasi, a vztrajno približujejo kolesarjem v ospredju. Devetindvajseterica ima še 3:29 prednosti pred glavnino.

91 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Puerto de Benifallim (II. kategorija, 9,1 km, 5,1-odstotni povprečni naklon), De Gendt ima zdaj 1:28 prednosti pred zasledovalci in 5:17 pred glavnino. Rodriguez ni več v virtualni rdeči majici.

103 km do cilja – De Gendt vozi minuto pred 29 zasledovalci in 5:27 pred glavnino. V virtualni rdeči majici je zdaj že Španec Cristian Rodriguez (Arkea Samsic), po sedmih etapah je za Lennyjem Martinezom (Groupama FDJ) zaostajal 4:01, zdaj vozi 4:24 pred njim.

112 km do cilja - Ubežni skupini je zdaj zbežal Belgijec Thomas De Gendt (Lotto Dstny), vozi 43 sekund pred zasledovalci in 4:36 pred glavnino.

115 km do cilja – Španec Jesus Herrada (Cofidis) je prvi prečkal tudi drugi gorski cilj dneva, vodilna skupina vozi že štiri minute pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Puerto de Tollos (III. kategorija):

1. Jesus Herrada (Cofidis) 3 točke

2. Thomas De Gendt (Lotto Dstny) 2

3. Pelayo Sanchez (Burgos-BH) 1

117 km do cilja - Kolesarji so že na drugem kategoriziranem vzponu dneva, Puerto de Tollos (III. kategorija, 4,2 km, 5,6 %). Vodilna trideseterico ima zdaj že 3:50 prednosti pred glavnino, v kateri vozijo nosilci vseh majic. Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Španec Cristian Rodriguez (Arkea Samsic). Po sedmih etapah je s 4:01 zaostanka za vodilnim zasedal 22. mesto.

120 km do cilja - V vodstvu je zdaj velika skupina 30 kolesarjev: Finn Fischer Black (UAE Team Emirates), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Damiano Caruso, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Lidl-Trek), Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe), Andreas Kron, Sylvain Moniquet, Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), Diego Camargo (EF Education-EasyPost), Callum Scotson, Welay Hagos Berhe (Jayco-AlUla), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Oier Lazkano (Movistar), Jesus Herrada, Ruben Fernandez (Cofidis), Romain Bardet (DSM-Firmenich), Cristian Rodriguez (Arkea Samsic), Javier Romo (Astana Qazaqstan), José Manuel Diaz Gallego, Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Paul Ourselin, Fabien Doubey (Total Energies), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Nelson Oliveira (Movistar), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) in Lorenzo Germani (Groupama FDJ). Ima že več kot dve minuti prednosti pred glavnino.

V prvi uri dirke so kolesarji prevozili 38,8 km, v tem času premagali tudi klanec druge kategorije!

124 km do cilja - Vodilno skupino so ujeli še Paul Ourselin, Fabien Doubey (Total Energies), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Nelson Oliveira (Movistar), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) in Welay Hagos Berhe (Jayco AlUla).

127 km do cilja – Zdaj je zbežala večja skupina, v kateri so Finn Fischer Black (UAE Team Emirates), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Damiano Caruso, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Lidl-Trek), Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe), Andreas Kron, Sylvain Moniquet, Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), Diego Camargo (EF Education-EasyPost), Callum Scotson (Jayco-AlUla), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Oier Lazkano (Movistar), Jesus Herrada, Ruben Fernandez (Cofidis), Romain Bardet (DSM-Firmenich), Cristian Rodriguez (Arkea Samsic), Javier Romo (Astana Qazaqstan), José Manuel Diaz Gallego, Pelayo Sanchez (Burgos-BH) in Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA). Pridružiti se ji želi še kopica kolesarjev.

Joao Almeida (UAE Emirates) je zapeljal ob zdravniški avtomobil.

135 km do cilja - V glavnini je prišlo do padca, na tleh se je znašel tudi Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), a vsi vpleteni nadaljujejo z dirko. Španec Jesus Herrada je prvi prečkal gorski cilj na Vall d'Ebu.

Izidi gorskega cilja, Alto de Vall d'Ebo (II. kategorija):

1. Jesus Herrada (Špa/Cofidis) 5 točk

2. Andreas Kron (Dan/Lotto Dstny) 3

3. Pelayo Sanchez (Špa/Burgos-BH) 1

136 km do cilja - Bega je konec, glavnina je spet skupaj, a na klancu močno razpotegnjena.

137 km do cilja – Vodilni skupini sta se pridružila še Danec Andreas Kron in Avstralec Callum Scotson, izpadla pa sta Van der Berg in Diaz.

138 km do cilja – Kolesarji so na prvem kategoriziranem klancu dneva, iz vodilne skupine sta izpadla Herregodts in Lapeira, iz glavnine sta se poskušala v beg pognati Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in Elie Gesbert (Arkea Samsci), pa ju niso pustili. Jumbo-Visma je prevzela diktiranje tempa na čelu glavnine, prednost ubežnikov je padla na 27 sekund.

148 km do cilja – Ubežna štirinajsterica ima zdaj 50 sekund prednosti pred glavnino, na čelu te je moštvo Arkea Samsic. Kolesarji se približujejo začetku prvega klanca dneva, Alto de Vall d'Ebo (II. kategorija, 8 km s 5,6-odstotnim povprečnim naklonom. Britanec Max Poole (DSM - Fuirmenich) je med ubežniki najvišje uvrščen v skupnem seštevku, po sedmih etapah je bil 33. s 14:51 zaostanka za rdečo majico.

149 km do cilja - Beži 14 kolesarjev in ima že 40 sekund prednosti pred glavnino.

150 km do cilja - Vodilno trinajsterico bo vsak čas ujel še Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty).

153 km do cilja - Zdaj so se v vodstvo odpeljali Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Lidl Trek), Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Diego Camargo, Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich), Alan Jousseaume (Total Energies), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), José Manuel Diaz Gallego, Pelayo Sanchez (Burgos-BH) in Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).

156 km do cilja - Prvi poskus pobega je nevtraliziran, glavnina je spet skupaj.

158 km do cilja - Vodilni skupini so se pridružili še Kenny Elissonde, Edward Theuns (Lidl-Trek), Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), Sean Flynn (DSM-Firmenich), Fabio Fellini (Astana Qazaqstan), José Manuel Diaz Gallego in Dani Navarro (Burgos-BH). Kako bo reagirala glavnina? Razlika med skupinama je za zdaj še zelo majhna.

160 km do cilja - Majhno prednost pred glavnino ima osmerica: Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Julius van den Berg (EF Education-Easypost), Damien Touzé (AG2R Citroën), Ander Okamika, Pelayo Sanchez (Burgos-BH) in Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA).

13:12 - Osma etapa 78. Dirke po Španiji se je začela zares! Takoj so se začeli napadi.

13:05 - Že v zaprti vožnji je nekaj nervoze, na tleh se je znašel Američan Larry Warbasse (AG2R Citroën), ki pa po padcu lahko nadaljuje z dirko.

Danes naporen dan čaka tudi nosilca pikčaste majice najboljšega hribolazca na dirki, Argentinca Eduarda Sepulvedo (Lotto Dstny). Ta ima v tem seštevku 21 točk, 11 več od najbližjih zasledovalcev, Američana Seppa Kussa (Jumbo-Visma) in Belgijca Remca Evenepoela (Soudal – QuickStep). Danes je na petih kategoriziranih klancih na voljo kar 56 točk, najboljši jih lahko sam osvoji 28.

12:55 - Kolesarska karavana se je podala na pot. Tik pred startom etape je deževalo, zdaj je dež ponehal.

Pozdravljeni! Ob 12.55 se bodo kolesarji v Denii podali na zaprto vožnjo, ob 13.10 naj bi dosegli kilometer nič in dirka se bo začela zares. Danes tekmovalce čaka naporna, 165 kilometrov dolga etapa s petimi kategoriziranimi klanci.

Na startu pričakujemo 164 kolesarjev, 12 jih je do zdaj že odstopilo z dirke, zadnji včeraj, to je Nizozemec Thymen Arensman iz moštva Ineos Grenadiers, ki jo je skupil v padcu kakšnih šest kilometrov pred koncem sedme etape.