"Prvi teden smo preživeli. Uživamo in še vedno smo tu," si je po deveti etapi Dirke po Španiji oddahnil slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma). Danes je na zaključnem vzponu spet napadel Remca Evenepoela (Soudal – QuickStep) in mu odščipnil še dve sekundi. Kisovčan tako v skupnem seštevku pred prvim dnevom odmora za Belgijcem zaostaja pet sekund, pričakovati pa je, da bo v torkovem ravninskem kronometru proti aktualnemu svetovnemu prvaku v vožnji na čas še nekaj izgubil. A pokazal je, da je v klancih lahko močnejši in teh v nadaljevanju Vuelte ne bo manjkalo.

Začetek devete etape 78. Vuelte je bil divji zaradi močnega vetra. V tem je glavnina razpadla na ešalone, domala celotna ekipa Jumbo-Visme pa se je naključno znašla v vodstvu in pritisnila na vso moč. Z Rogličem, Janom Tratnikom, Seppom Kussom, Jonasom Vingegaardom, Attilo Valterjem, Wilcom Keldermanom in Dylanom Van Baarlejem so se tekmecem oddaljili še Matevž Govekar, Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo, Aleksandr Vlasov, Nico Denz in Emanuel Buchmann. Do prvega klanca dneva je bil tempo silovit, kolesarji so leteli z več kot 50 kilometri na uro, nato se je dogajanje umirilo.

🌪️🚴‍♂️ Una etapa completamente LOCA desde el 1er kilómetros y un final durísimo. ¡Revive los mejores momentos de la etapa 7⃣ en 1 minuto!



Have you already recovered from today's epic stage? Re-live the best moments from stage 6⃣ in 1 minute!#LaVuelta23 @gorouvy pic.twitter.com/uUmqwvs1ur — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

"Kolesarji lahko vsak klanec naredimo težak"

"Začeli smo na polno v vetru, nato pa smo se strinjali, da lahko malce popustimo, saj smo porabili precej moči. Zdaj je tega konec. Vesel sem, da smo etapo zaključili nekoliko prej, saj bi bilo zelo zahtevno z vsem tem blatom v ovinkih," je v prvem odzivu za Eurosport dan povzel Primož Roglič.

Če je začetek etape zaznamoval močan veter, jo je prirediteljem v zaključku zagodel dež. V zadnjih kilometrih zaključnega vzpona je dež na cesto nanesel nekaj blata in vodstvo dirke se je odločilo, da bo za skupni seštevek štelo časovne razlike že dva kilometra pred ciljno črto. Roglič je tam napadel Evenepoela in mu odščipnil še dve sekundi.

"Vzpon je bil zahteven. Morda tega pred dirko niti ne bi pričakovali, a kolesarji lahko vsak klanec naredimo težak. Imel sem dobre noge in poskusil. Prvi teden smo preživeli. Uživamo in še vedno smo tu," je še v cilju razlagal nasmejani 33-letni Kisovčan.

Evenepoel: Roglič ni pridobil omembe vredne prednosti

Roglič je zdaj šesti v skupnem seštevku, za četrtim Evenepoelom ima pet sekund zaostanka. "Dobro je, s tistim napadom Roglič ni pridobil omembe vredne prednosti," je bil z razpletom današnje etape zadovoljen tudi mladi Belgijec, ki bo na torkovem ravninskem kronometru prvi favorit za zmago, saj je aktualni svetovni prvak v vožnji na čas. Na kronometru si bo poskušal privoziti kar se da veliko prednost pred asi Jumbo-Visme. Nizozemska ekipa je na klancih prvega tedna že pokazala, da bo v zahtevnih gorskih etapah, ki še prihajajo, zelo težko premagljiva.

Sepp Kuss je ubranil rdečo majico vodilnega. Foto: Guliverimage

Bo Kuss tudi spal v rdeči majici?

V rdeči majici vodilnega na dirki ostaja tudi njen član Sepp Kuss. Ta je prvi Američan po Chrisu Hornerju leta 2013, ki vodi na Dirki po Španiji. Bo tudi jutri na prost dan oblečen v rdečo majico? "Že včeraj mi je Primož svetoval naj spim v rdeči majici, ampak je bilo malo prevroče. Morda danes preverim, če se obnese tudi kot pižama," se je pošalil 28-letni Američan in nato v resnejšem tonu dodal, da je bila današnja etapa težja, kot bi bilo mogoče sklepati glede na traso. V torek bi se utegnil že posloviti od vodstva na dirki. "Kronometra se bom lotil sproščeno, dal bom vse, kar lahko, pa bomo videli," je povedal.

❤️ Pese a ser una etapa tan dura, el maillot de líder de Sepp Kuss no se ha visto atacado ¡Disfruta del minuto de La Roja!



❤️ Despite a testing day in the saddle for all, Sepp Kuss's leader's jersey didn't come under attack today. Enjoy the minute of the red jersey!… pic.twitter.com/Madr0t5Hga — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

V skupnem seštevku ima Kuss 43 sekund prednosti pred Špancem Marcom Solerjem (UAE Emirates), 1:02 pred mladim Francozom Lennyjem Martinezom (Groupama FDJ), 2:24 pred Remcom Evenepoelom ter 2:29 pred Špancem Mikelom Lando (Bahrain Victorious) in moštvenim kolegom Rogličem. Sedmi skupno je še en Jumbovec, Danec Jonas Vingegaard, ki zaostaja 2:35.

Nemec dopolnil zbirko

Junak devete etape pa je 26-letni Nemec Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe), ki je bil na zaključnem klancu premočan za vse. Z etapno zmago je zaokrožil svojo zbirko, zdaj ima zmage z vseh treh grand tourov. "Zelo sem vesel, zadnje mesece sem trdo garal. Po Giru nisem imel najlažjega obdobja, doživel sem veliko udarcev, zato sem zelo vesel te zmage. Zadnji vzpon je bil zahteven, zelo stopničast, z veliko spusti. Moral sem čakati na pravi trenutek in jim skušati pobegniti," je prirediteljem Vuelte v cilju razlagal Kämna.

Jutri bo na Vuelti prost dan, ki ga bodo kolesarji preživeli v Valladolidu, v torek pa jih prav tam čaka 25,8 kilometra dolg ravninski kronometer, na katerem bo velik favorit za zmago Remco Evenepoel, aktualni svetovni prvak v vožnji na čas. Na Dirki po Franciji je etapo osvojil leta 2020, na Dirki po Italiji leta 2022.

