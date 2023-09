Prvega favorita ustavil padec, sprinterska zmaga Italijanu

Najboljši Slovenec v današnji etapi je bil Matevž Govekar (Bahrain Victorious) na 19. mestu. Primož Roglič, Jan Tratnik in Domen Novak so kljub padcu, ki je razpolovil glavnino, etapo končali v času zmagovalca.

V množičnem padcu v zadnjem kilometru etape so najkrajšo potegnili kolesarji moštva Alpecin - Deceuninck, na tleh je pristal domala cel njihov sprinterski vlak, eden izmed glavnih favoritov za današnjo zmago in nosilec zelene majice najboljšega sprinterja na dirki, Avstralec Kaden Groves, pa se je spretno izognil padcu in še ravno pravi čas skočil s kolesa. Vseeno je ostal brez možnosti za napad na svojo tretjo zmago na letošnji Vuelti.

"Nekaj fantov je imelo veliko smolo s tistim padcem, ampak jaz sem bil tudi do tistega trenutka v odličnem položaju. Točno tam, kjer sem hotel biti. Opazil sem, da je nekaj čelnega vetra, zato sem pustil, da so zgodaj napadli Ganna in preostali fantje in nato počakal na svoj trenutek, da sem prišel iz zavetrja. Presrečen sem, da mi je na tako zahtevni Vuelti uspel ta podvig. Sezono sem hotel zaključiti kar se da uspešno in tako zaključiti svoje sodelovanje z ekipo DSM. Danes je bilo zato nekaj pritiska, končalo pa se je izvrstno. Resnično se moram zahvaliti ekipi za odlično delo," je bil v cilju presrečen 25-letni Italijan Alberto Dainese, ki je danes prišel do svoje šeste profesionalne zmage, naslednje leto pa bo član ekipe Tudor.

V zeleni majici najboljšega po točkah ostaja Avstralec Groves, ki pa danes ni imel priložnosti za sprint. "Moral sem se ustaviti. Uspelo se mi je odpeti s pedal in sem skorajda stekel s kolesa, a k sreči nisem padel. Moram si še ogledati posnetek, ampak mislim, da sem imel neverjetno srečo. Grdo pa sta padla dva fanta iz DSM in moj moštveni kolega Tobias (Bayer, op. p.). Škoda, danes tako nisem dobil priložnosti za sprint," je dogodke z zaključka etape opisal 24-letnik.

Dirka po Španiji, potek 19. etape:

Cilj: V zadnjem kilometru je prišlo do padca, ki je ustavil tudi glavnega favorita za današnjo zmago Kadena Grovesa (Alpecin - Deceuninck). Do etapne zmage je nato sprintal Italijan Alberto Dainese (DSM-Firmenich), bil je močnejši od rojaka Filippa Ganne (Ineos Grenadiers) in Nizozemca Marijna van den Berga (EF Education-EasyPost).

3 km do cilja - Favoriti za skupno zmago so na varnem in so se umaknili sprinterjem.

10 km do cilja - Battistella je v glavnini, ta pa je pripravljena na končni obračun. Sprinterski vlaki se že oblikujejo, hitrost narašča.

17 km do cilja - Ko je glavnina ujela še zadnjega ubežnika, je v vodstvo skočil Italijan Samuele Battistella (Astana) in se zdaj sam vozi nekaj deset metrov pred glavnino. V tej se sprinterske ekipe že prerivajo za kar se da dobre položaje pred zaključnim sprintom, Ekipe najboljših v skupnem seštevku se želijo v ospredju pripeljati v zadnje tri kilometre etape.

19 km do cilja - Clément Davy (Groupama-FDJ) je pred glavnino zdržal še do letečega cilja v Mojadosu in tam osvojil 20 točk, za drugo mesto in 17 točk je sprintal Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck).

Izidi letečega cilja, Mojados:

1. Clément Davy (Groupama-FDJ) 20 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) 17/4

3. Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck)15/2

4. Andreas Kron (Lotto Dstny) 13

5. Marc Soler (UAE Team Emirates) 10

27 km do cilja - Vodilni kvartet ima zdaj vsega 10 sekund prednosti pred glavnino. Sprinterske ekipe se že pripravljajo za napad na točke, najprej na letečem cilju v Mojadosu, dobrih 19 kilometrov pred ciljem.

32 km do cilja - Prednost ubežne četverice ostaja pičlih 25 sekund. V treh urah etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 46,3 km/h.

44 km do cilja - Razlika med vodilno četverico in glavnino, na čelu katere so ves čas člani moštev Alpecin - Deceuninck in UAE Emirates je padla na 25 sekund.

53 km do cilja - Prednost ubežne četverice je zdaj padla pod minuti in znaša le še 53 sekund. Do letečega cilja v Mojadosu je še 34 kilometrov.

78 km do cilja - Na čelu glavnine se izmenjujejo Jimmy Janssens, Jason Osborne (oba Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak (UAE Team Emirates), vzdržujejo okoli minute in pol zaostanka za četverico ubežnikov. V dveh urah etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 45,8 km/h.

95 km do cilja - Glavnina je močno razpotegnjena, hitrost kolesarjev je na ravnini ves čas visoka, zdaj prek 46 km/h, prednost ubežne četverice pa ves čas niha med minuto in dvema. Zdaj znaša 1:19.

111 km do cilja - Vodilna četverica, Francozi Paul Lapeira (AG2R Citroën), Mathis Le Berre (Arkéa Samsic) in Clément Davy (Groupama-FDJ) ter Čeh Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA), spet vozi dobri dve minuti pred glavnino.

121 km do cilja – Ubežna četverica zdaj vzdržuje 1:23 prednosti pred glavnino, v tej je imel težave s kolesom mladi španski as moštva UAE Emirates Juan Ayuso, četrti v skupnem seštevku dirke, a se je po posredovanju mehanikov hitro spet vrnil v glavnino. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 44,7 km/h.

Molano priznal, da je trpel

"Počutim se dobro, bila je lepa Vuelta, a zame tudi naporna in zapletena z vsemi temi vzponi. Vseeno mi je uspelo prihraniti veliko energije, počutim se zares močnega in spet bomo napadli etapno zmago. Jasno. Naši načrti ostajajo nespremenjeni, najpomembneje je ohraniti četrto mesto v skupnem seštevku, sledi lov na etapne zmage. Danes bo v zaključku pomembna moč, gre namreč za sprint v ravni črti. Bomo videli, kako se bo izšlo," pa je pred današnjo etapo povedal Juan Sebastian Molano, kolumbijski sprinter moštva UAE Emirates.

138 km do cilja - Na čelu glavnine so se Alpecinu pri narekovanju tempa pridružili še kolesarji UAE Emirates z našim Domnom Novakom, ti danes delajo za svojega sprinterja Juana Sebastiana Molana, prednost ubežne četverice pa je padla na vsega minuti in 20 sekund.

147 km do cilja - Do tridesetega kilometra etape se je prednost ubežne četverice stopila na 1:53. Kolesarjem z desne piha rahel s hitrostjo 7 km/h, hitrost kolesarjev pa je domala ves čas nad 43 km/h.

154 km do cilja - Prednost ubežnikov je narasla na 2:50, za skupni seštevek je četverica povsem nenevarna, še najboljše med vodilnimi je v skupnem seštevku uvrščen Le Berre, ki pa ima za rdečo majico že dve uri in 56 minut zaostanka.

Groves ne pričakuje pomoči

"Danes bomo poskušali kar največ točk osvojiti že na letečem cilju, se pravi, da moramo morebitne ubežnike ujeti že pred njim. Lepo bi bilo spet pridobiti nekaj več prednosti pred Remcom. Ne vem pa. če bomo imeli danes kaj pomoči. Druga moštva bi nam morala pomagati, saj je na dirki še veliko hitrih fantov, ki si zaslužijo podporo, ampak ne pričakujem, da nam bodo prav veliko v pomoč. Zaključek etape pa je težko prebrati, jasno je, da bosta ključna tajming in moč, pomemben pa bo pravi 'lead-out'," je pred današnjo etapo razmišljal 24-letni sprinterski adut moštva Alpecin – Deceuninck Kaden Groves, ki bo poskušal priti še do svoje tretje zmage na letošnji španski pentlji.

159 km do cilja - Paul Lapeira (AG2R Citroën), Mathis Le Berre (Arkéa Samsic), Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA) in Clément Davy (Groupama-FDJ) zdaj vozijo že dobri dve minuti pred glavnino, na čelu te pa tempo diktira moštvo Alpecin - Deceuninck, katerega član je tudi Avstralec Kaden Groves, nosilec zelene majice najboljšega sprinterja na Vuelti.

Groves ima v seštevku za zeleno majico 228 točk, drugi je Remco Evenepoel s 192 točkami, sledijo Danca Andreas Kron (139) in Jonas Vingegaard (123), ter Slovenec Primož Roglič (117).

Danes lahko en kolesar pobere največ 70 točk, 20 za zmago na letečem cilju v Mojadosu, dobrih 19 kilometrov pred ciljem, kjer bodo prvi trije prišli tudi do binifikacijskih sekund ter 50 za zmago v etapi.

Točke, ki so na voljo danes:

Leteči cilj (Mojados): 20, 17, 15, 13, 10

Cilj (Iscar): 50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 2

165 km do cilja - Glavnina se ni odzvala, trije Francozi in Čeh imajo zdaj že 40 sekund prednosti.

167 km do cilja - Zdaj so spet napadli Paul Lapeira (AG2R Citroën), Mathis Le Berre (Arkéa Samsic) in Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA), pridružil se jim je še Clément Davy (Groupama-FDJ).

168 km do cilja - Prvi poskus pobega je bil neuspešen, trojica je spet v glavnini.

169 km do cilja - Le Berru sta se v vodstvu pridružila še Paul Lapeira (AG2R Citroën) in Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA), trojica ima 14 sekund prednosti pred glavnino.

172 km do cilja - Danes se napadi niso začeli že takoj po uradnem startu, tempo glavnine je naraščal počasi, zdaj pa si je manjšo prednost privozil Francoz Mathis Le Berre (Arkéa Samsic).

13.30 (177,5 km do cilja) - 19. etapa 78. Vuelte se je začela tudi zares!

Danes na startu ni bilo Francoza Damiena Touzeja (AG2R Citroën), to pa je že 28. kolesar, ki je dirko končal predčasno. S starta se je tako pognalo 148 kolesarjev.

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes spremljamo 19. etapo 78. Vuelte, z nevtrealno vožnjo se je začela ob 13.15, približno 15 minut kasneje se bo 177,5 kilometra dolga preizkušnja s startom v La Banezi in ciljem v Iscarju začela tudi zares. Danes je dan za sprinterje, na trasi ni niti enega kategoriziranega klanca.

Prav na današnji dan leta 2019 se je v Madridu zaključila 74. izvedba španske pentlje, skupne zmage pa se je takrat veselil Primož Roglič in postal prvi Slovenec, ki je osvojil grand tour. Zgodovinski uspeh Zasavca je s tretjim mestom dopolnil Tadej Pogačar.