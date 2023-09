Špancem so se pocedile sline: Roglič bi bil rešitev za Movistar

Ob presenetljivi novici o domnevno načrtovani združitvi ekip Jumbo-Visma in Soudal – QuickStep je v kolesarskem svetu završalo. Mnogi sicer dvomijo, da bo do združitve res prišlo, ob teh pa je prav toliko, če ne še veliko več, takšnih, ki že navdušeno špekulirajo, kaj bi ta pomenila na kolesarski tržnici. Špancem so se pocedile sline po slovenskem zvezdniku Primožu Rogliču.

Če bi do senzacionalne združitve dveh izjemno močnih kolesarskih res prišlo, bi se na trgu znašlo lepo število nadvse zanimivih kolesarskih profesionalcev. Eno od najbolj vročih imen, ki bi utegnila iskati novo moštvo, je zagotovo slovenski as Primož Roglič. Ta je že tako po uspešnem preboju Jonasa Vingegaarda v kolesarski vrh izgubil vlogo nespornega kapetana pri Jumbo-Vismi, po napetostih na letošnji Dirki po Španiji pa je bil že tako ali tako omenjan kot resen kandidat za selitev.

"Nihče ne bo pristal na cesti"

Po združitvi nizozemske in belgijske ekipe pod isto licenco pro toura bi se morala nova ekipa Soudal-Visma kar najhitreje znebiti kakšnih dvajsetih kolesarjev. Skupaj bi jih namreč imeli okoli 50 na pogodbi, UCI pa jih dovoljuje le 30. Po združitvi jih novonastala ekipa ne bi smela kar postaviti na cesto, enako velja za celotno osebje. "Če do združitve res pride, nihče z veljavno pogodbo ne bo pristal na cesti, ekipa bo morala najti drugačno rešitev, najmanj izplačati preostanek pogodbe in jim najti druge ekipe, ki bi jih vzele brez stroškov. Sicer UCI te združitve ne bo dovolila," je o tem povedal belgijski strokovnjak Johan Bruyneel.

Če se kakšen kolesar z združitvijo ne bo strinjal in si bo želel drugam, mu v novi ekipi tega tudi ne bodo mogli preprečiti, saj pravni subjekt, s katerim je kolesar sklenil prvotno pogodbo, ne bo obstajal več, je še na Twitterju pojasnjeval Bruyneel, ki sicer v združitev Jumbe in Soudala ne verjame.

Po upokojitvi Alejandra Valverdeja v Movistarju iščejo novega kapetana. Foto: Guliverimage

Španci sanjajo o Rogliču

To pomeni, da bi bil tudi Primož Roglič, ki ima pogodbo z Jumbom sklenjeno do konca sezone 2025, prost. Če bi si to želel, seveda. In tu so nadvse privlačno priložnost zavohali tudi Španci. Movistar ima za naslednje leto za zdaj uradno sklenjenih le sedem pogodb, tržnica pa je za zdaj precej opustošena, večjih zvezdnikov brez pogodb ni več na voljo. "Primož Roglič bi bil idealna rešitev za Movistar," sta v zadnjih dneh ugotavljala španska novinarja Carlos de Andres in Raul Banqueri. Movistar po upokojitvi Alejandra Valverdeja potrebuje zvezdnika Rogličevega kova, saj se Enric Mas glede na videno na zadnjih grand tourih ni sposoben vmešati v boj z najboljšimi, je bilo še moč prebrati v španskih medijih.

Okoli Zasavca bi lahko zgradili močno ekipo, s katero bi na vseh tritedenskih dirkah kandidirali za najvišja mesta, so še prepričani. Rogliča sicer najbolj zanima Dirka po Franciji, kot je sam že večkrat poudaril, s Tourom ima namreč še neporavnane račune. Vprašanje je, če mu je Movistar sposoben zagotoviti dovolj kakovostno podporo za napad na zmago na francoski pentlji, čeprav lahko v prihodnje računa na veliko več denarja, saj v lastniško strukturo španskega telekomunikacijskega operaterja vstopa sklad iz Savdske Arabije.

Sicer pa Rogliča Španci izjemno cenijo tudi zaradi treh zmag na njihovi Vuelti. S še eno bi ujel rekorderja Roberta Herasa in tudi to je zgodba, ki bi šla Špancem bržčas v slast.

Kako realna se vam zdi ideja o združitvi ekip Jumbo-Visma in Soudal - Quick Step? Povsem realna. Komaj čakam! 28 glasov + 2,11%

Nemogoče! Preveč kolesarjev, preveč osebja, ... 313 glasov + 23,59%

Na vodi čutim, da drži. Roglič naj čimprej zamenja ekipo! 821 glasov + 61,87%

Govorice ... 165 glasov + 12,43% Oddanih 1327 glasov

Preberite še: