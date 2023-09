Pričakuje katastrofalne posledice, če se bo veliki scenarij uresničil

V nedeljo zvečer je odjeknila novica o morebitni združitvi Jumbo-Visme in Soudal Quick-Stepa (na sliki Remco Evenepoel – Soudal Quick-Step –, Primož Roglič in Sepp Kuss (oba Jumbo-Visma)).

V nedeljo zvečer je odjeknila novica o morebitni združitvi Jumbo-Visme in Soudal Quick-Stepa (na sliki Remco Evenepoel – Soudal Quick-Step –, Primož Roglič in Sepp Kuss (oba Jumbo-Visma)). Foto: Reuters

V kolesarskem svetu odmeva novica, ki so jo lansirali pri WielerFlits, in sicer da obstaja možnost združitve dveh velikih profesionalnih ekip, Jumbo-Visme in Soudal Quick-Stepa. Ekipi, ki imata poleg UAE Emirates z našim Tadejem Pogačarjem najbolj vroče kolesarje v svetovni kolesarski karavani. Ni malo takšnih, ki imajo negativno mnenje o morebitni tovrstni združitvi. Kolesarski strokovnjak Philippe Gilbert je eden izmed takšnih.

V nedeljo je odjeknila novica, da bi lahko združili moči ekipi Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step. Razlog, zakaj bi pri Jumbo-Vismi sploh iskali možnost združitve, če so že zdaj najmočnejši v kolesarski karavani, je verjetno finančne narave. Jasno je, da se bo sponzor Jumbo-Visme do konca leta 2024 umaknil, a se je pripravljen že pred tem, če bodo v vrstah nizozemskega moštva dobili novega pokrovitelja.

Če smo v teh dneh bolj pričakovali, da bo v javnost prišla novica v povezavi z novim sponzorjem, je presenetila ta o združitvi dveh velikih ekip. Pred tem se je že govorilo, da naj bi pri Ineos Grenadiers prav tako razmišljali o tovrstnem koraku v sodelovanju s Soudal Quick-Stepom. Bogato britansko moštvo ima še toliko večjo težavo, ker imajo trenutno za naslednjo sezono pod pogodbo vsega 15 kolesarjev.

Kako realna se vam zdi ideja o združitvi ekip Jumbo-Visma in Soudal - Quick Step? Povsem realna. Komaj čakam! 17 glasov + 2,13%

Nemogoče! Preveč kolesarjev, preveč osebja, ... 204 glasov + 25,50%

Na vodi čutim, da drži. Roglič naj čimprej zamenja ekipo! 488 glasov + 61,00%

Govorice ... 91 glasov + 11,38% Oddanih 800 glasov

V kolikor bi dejansko prišlo do združitve med Nizozemci in Belgijci, bi to imelo velike razsežnosti. Nekdanji svetovni prvak Philippe Gilbert, ki je bil v karieri med letoma 2017 in 2019 član Soudal Quick-Stepa, kateremu poveljuje šef Patrick Lefevere, ima kar nekaj pomislekov in izpostavlja, da to kolesarstvu ne bo prineslo nič dobrega: "Združitev Jumbo-Visme in Soudal Quick-Stepa bi imela katastrofalne posledice z ekonomskega vidika profesionalnega kolesarstva."

Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Po novem bi bilo veliko kapetanov, in to z istimi cilji Morebitna združitev bi imela dodatne razsežnosti glede zadostitve apetitov glavnih akterjev obeh moštev, zlasti z vidika nastopa na tritedenskih dirkah. V prvi vrsti na Dirki po Franciji. V kolikor bi res prišlo do nove, združene ekipe, bi imeli vsaj tri kapetane, ki imajo še veljavno pogodbo – Jonasa Vingegaarda, Primoža Rogliča in Remca Evenepoela. Bi to res pilo vodo z vidika ciljev posameznikov?

Združitev najboljše nizozemske in belgijske ekipe je vroča tema v svetu kolesarstva, ki je presenetila vse. Priznani nizozemski portal WielerFlits je novico lansiral na omrežja v nedeljo zvečer. Anonimni kolesar Jumbo-Visme je izpostavil, da prvič sliši to zgodbo in je presenetila tudi njega. Vprašanje je, kdaj bi ta vez lahko stopila v veljavo. Če že za leto 2024, potem je jasno, da bi bilo ogromno odvečnih kolesarjev, saj jih imajo pri Jumbo-Vismi pod pogodbo 27, pri Soudal Quick-Stepu 23, maksimalna številka pa je lahko 30.

Po informacijah, s katerimi razpolagajo pri nizozemskem portalu, naj bi bilo le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do združitve, pri kateri bi bil Richard Plugge izvršni direktor, Lefevere del nadzornega sveta, Merijn Zeeman, ki službuje pri Jumbo-Vismi, pa glavni trener. Za zdaj so v obeh taborih razumljivo brez komentarja. V izjavi za belgijsko Sporzo je Lefevere izjavil le: "Če želite spremljati WielerFlits, to storite. Naredite iz tega, kar želite. Brez komentarja, žal." "Šokirani smo, Remco prav tako," pa je dejal oče Remca Evenepoela, ki si je v nedeljo v družbi sina in Lefevera ogledal belgijski nogometni derbi med Anderlechtom in Club Bruggejem.