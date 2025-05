Remco Evenepoel je ponudbo Rogličeve ekipe vrgel v smeti, trdi nekdanji šef

Patrick Lefevere, nekdanji menedžer belgijske kolesarske ekipe Soudal Quick-Step, je v podkastu Vals Plat razkril, da je Remco Evenepoel ponudbo ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe zavrnil, ne da bi jo sploh pogledal. "Rekel mi je: 'Nisem je videl,' vrgel v koš za smeti in me objel," je trenutek, ki naj bi se zgodil na kanarskem otoku Tenerife, slikovito opisal Lefevere.

Foto: Guliverimage

Prihodnost Remca Evenepoela je vroča tema v kolesarskih krogih. Za dvakratnega olimpijskega prvaka, ki ima s Soudalom pogodbo sklenjeno do konca sezone 2026, so se v zadnjih letih zanimale skoraj vse ekipe v svetu poklicnega kolesarstva, a so bile pri snubljenju bolj ali manj neuspešne.

"Samo Bog ve, kaj storiti," je na vprašanje, kako obdržati Evenepoela, odgovoril njegov nekdanji šef Patrick Lefevere. "Namen ekipe je, da izpolni svojo pogodbo. Zadnja štiri leta so ga nadlegovale skoraj vse ekipe."

Ralph Denk je snubil Remca Evenepoela, naj se pridruži ekipi Bore. Foto: Ana Kovač

Nekdanji menedžer je v podkastu znova namenil nekaj zelo ostrih besed Ralphu Denku, šefu ekipe Red Bull - BORA - Hansgrohe. Označil ga je za barabina iz Bore in razkril, da je v nenavadnem pogovoru, ki se je odvijal v hotelu Sheraton pri letališču Schiphol, izrazil namero o prevzemu ekipe. Lefevere je ponudbo zavrnil in poudaril, da ne namerava delati za njihovo ekipo. A se Denk tukaj ni ustavil.

Kljub Lefeverejevim prošnjam, naj počaka na njegovo odobritev, preden stopi v stik z Evenepoelom, nekdanji nemški kolesar ni nameraval čakati. "Februarja je Evenepoelov oče na svojo mizo prejel podroben predlog (za prestop Evenepoela, op. p.). Ta je prišel tudi do mene. Odletel sem na Tenerife in ga pokazal Remcu. Rekel mi je: 'Nisem ga videl,' vrgel ga je v smeti in me objel," je razkril Lefevere.

Remco Evenepoel, ki trenutno dirka v Švici, na etapni dirki po Romandiji, je govorice o prestopu že večkrat zavrnil, a kjer je dim, je običajno tudi ogenj.

