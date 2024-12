Razvpiti Belgijec Lefevere zapušča ekipo Soudal Quick-Step

Iz vrst Soudala Quick-Stepa so v isti izjavi za javnost sporočili, da bo 69-letnika nasledil Jurgen Fore, obenem pa so se poklonili sicer razvpitemu šefu belgijskega "tropa volkov", kot veleva vzdevek zasedbe.

"Patrick Lefevere je ekipo Quick-Stepa ustanovil leta 2003, s svojo vizijo ter poznavanjem športa in posla pa jo je pripeljal na vrh kot eno najuspešnejših v kolesarski karavani," so zapisali.

