Na dobrodelni prireditvi Zlati krog s Primožem Rogličem, ki je potekala minulo nedeljo od Maribora do Ptuja, so v letošnji izvedbi v dobrodelne namene zbrali približno 26.000 evrov. Kljub slabemu vremenu se je na pot od Maribora do Ptuja in nazaj podalo 200 dobrodelnih kolesarjev, so sporočili iz partnerja prireditve, Nove KBM.