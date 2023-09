Združitev ekip Rogliča in Evenepoela bi bila pogubna za šport

Nekdanji predsednik Mednarodne kolesarske zveze Brian Cookson je skeptičen do novice o združitvi ekip Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step.

Foto: Guliverimage

Brian Cookson, nekdanji predsednik Mednarodne kolesarske zveze (UCI), je še eden izmed tistih, ki menijo, da bi bila združitev kolesarskih ekip Jumbo-Visma in Soudal - Quick Step pogubna za kolesarski šport. Meni tudi, da to ne bi bila združitev, ampak prevzem ekipe Soudal.

Novica o skorajšnji združitvi ekip Jumbo-Visma in Soudal - Quick Step, ki jo je v nedeljo objavil nizozemski kolesarski portal Wielerflits in s tem povzročil pravi vihar v kolesarskih krogih, še vedno buri duhove, iz omenjenih ekip pa ni ne zanikanja ne potrditve presenetljive novice.

Svoj pogled na dogajanje je v pogovoru za GCN predstavil tudi nekdanji prvi mož Mednarodne kolesarske zveze Brian Cookson. "To ne bi bila združitev, ampak prevzem, tako ali drugače. Imeli bi enega plačnika in enega lastnika, to bi bilo najbolj enostavno. V nasprotnem primeru bi šlo za nastanek nove ekipe, kar bi zahtevalo postopek popolne registracije," je opozoril Cookson, ki sicer dvomi o uresničitvi ideje.

Bodo Remco Evenepoel, Sepp Kuss in Primož Roglič v prihodnje kolesarili v dresu iste ekipe? Foto: Guliverimage

Združevanje ekip se je le redko za vse konča pozitivno

"Trenutno je najbolj verjeten scenarij prevzem, precej bolj kot združitev. Morda ekipama bolj ustreza, da se govori o združitvi in ne o prevzemu, ampak sam sem precej prepričan o tem, da bi morala ena struktura prevzeti drugo strukturo, morda z nekaj preimenovanja podjetja, ki je lastnik ekipe," je poudaril Cookson, ki je Mednarodni kolesarski zvezi predsedoval med letoma 2013 in 2017. V tem času sta se ekipi Slipstream/Garmin in Cannondale združili v ekipo, ki jo danes poznamo kot EF Education-EasyPost. Iz izkušenj pravi, da so taki dogovori, ne glede na to, kako jih imenujemo, za vse vpletene le redko pozitivni.

"V eni ekipi imaš lahko samo določeno število kolesarjev (največ 30) in članov osebja, kar pomeni, da je kar naenkrat na trgu ogromno kolesarjev in osebja, in to je stvar, ki mora vse zelo skrbeti," je dejal in opisal Jumbo-Vismo kot najmočnejšo ekipo na vseh področjih v zadnjih dveh letih. "Ne vidim, kaj bi jim združitev prinesla s športnega vidika, prednosti so lahko le s finančnega vidika. Vse to je precejšnje razočaranje, saj postavlja vse ljudi – kolesarje, maserje in mehanike – v zelo težek položaj," opozarja.

Še večja prevlada ene ekipe

To, da bi se kolesarji in člani osebja omenjenih ekip lahko znašli brez službe, pa ni edina težava, ki bi jo prinesla morebitna združitev. Dodatna težava bi bila še večja prevlada ene ekipe. Cookson v tej združitvi ne vidi reševanja ekipe, ampak se mu zdi, da gre bolj za ustvarjanje še močnejše ekipe

"Običajno gre za to, da ena ekipe rešuje drugo, ali pa za to, da sponzor reče: 'Dobro, če nameravamo nadaljevati sodelovanje, moramo biti v bolj trajnostnem partnerstvu.' Vendar se mi zdi, da v tem primeru ni tako. Zdi se, da gre bolj za ambicijo, da bi ustvarili superekipo, boljšo kot katerokoli v zgodovini," je prepričan Cookson.

Cookson meni, da združevanje dveh močnih in velikih ekip, ki imata v svojih vrstah kolesarje, kot so Jonas Vingegaard, Primož Roglič, Sepp Kuss, Wout van Aert, Remco Evenepoel in Julian Alaphilippe, ni dobra odločitev, saj zmanjšuje konkurenco.

"Vsi si bolj želijo več močnih ekip znotraj svetovne serije, kot pa da imamo samo eno supermočno ekipo. Mislim, da je stanje že zdaj v dovolj velikem neravnovesju," je opozoril nekdanji prvi mož UCI, ki je prepričan, da je aktualni predsednik mednarodne zveze David Lappartient dobro seznanjen s tematiko združevanja.

David Lappartient je zagotovo seznanjen z dogajanjem, je prepričan nekdanji predsednik UCI. Foto: Guliverimage

Aktualni predsednik UCI je zagotovo seznanjen z razvojem dogodkov

"Bil bi presenečen, če ne bi bil. Morda ne pozna celotne slike, ker gre za občutljivo temo, bi bil pa presenečen, če še ni stopil v stik s ključnimi igralci v teh pogajanjih oz. če oni niso stopili v stik z njim in ga obvestili o trenutnem položaju. Ko predsednik zveze lastnika ekipe WorldTour vpraša, kaj se dogaja, odgovor 'brez komentarja' preprosto ni sprejemljiv, zato si predstavljam, da je predsednik dobro seznanjen z razvojem dogodkov."

Po poročanju nizozemskega portala Wielerflits, ki je v nedeljo prvi objavil novico o skorajšnji združitvi ekip, sta ekipi predlagano združitev že predstavili Mednarodni kolesarski zvezi, rok za registracijo ekip za prihodnjo sezono pa je 15. oktober.

Cookson je prepričan, da se bo združitev, če se bo seveda sploh uresničila, zgodila šele konec sezone 2024, ne že konec letošnje sezone. "To bi povzročilo manj težav in omogočilo več časa za razrešitev težav glede odpovedi pogodb s kolesarji in osebjem."

Cookson je sicer do novice o združitvi Jumbo-Visme in Soudal - Quick Stepa skeptičen. Meni, da je bolj kot združitev verjeten vstop arabskega kapitala v svet kolesarstva, a kot je dejal in že izkusil na lastni koži: v kolesarstvu je vse mogoče.

