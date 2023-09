Mohorič brani lansko zmago: Težje bo nadzirati potek dirke #video

Do nedelje na cestah po Hrvaški poteka šestdnevna kolesarska dirka svetovne serije. Lansko zmago, ko je zmagal vsega sekundo pred Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), brani Matej Mohorič (Bahrain Victorious). "Ker sem jo že osvojil, čutim manj pritiska. Je pa motivacija na visoki ravni," je v pogovoru za Planet TV in Sportal povedal zmagovalec letošnje dirke po Poljski in 19. etape na Touru. Dal je tudi zelo zanimiv komentar o letošnji premoči ekipe Jumbo-Visma.

Matej Mohorič Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kakšna je letošnja trasa dirke po Hrvaški?

Letos je trasa spet precej razgibana, ni pa zaključnega vzpona. Nobena etapa se ne konča s ciljnim vzponom, tako da bo razplet malo bolj odprt. Mogoče bo zato težje nadzirati potek dirke, ker pride v igro tudi taktika, ne samo surova moč v vožnji na klanec. Kar zanimivo bo. Letos gre trasa prvič tudi na otoke. Večina etap je na papirju šprinterskih, ampak ker so vse razgibane, samo ena pa je res težja, da bi lahko prevladali tisti, ki se bolje peljejo na vzpone, bomo morali biti od daleč pozorni tudi na pobege. Torej tudi na tistih etapah, ki so na prvi pogled šprinterske. Ob tem pa še vemo, kakšno je vreme v tem letnem času, in lahko se zgodi marsikaj, mogoče kakšen veter. Hitro se lahko pojavijo kakšne razlike, ki lahko odločijo o dirki. Ves čas bo treba biti na preži.

Čeprav ni dobil nobene etape, je lani osvojil dirko po Hrvaški. Foto: Guliverimage Bo torej petkova etapa Krk–Učka–Labin odločilna za končno razvrstitev?

Ja, če bo vse tako, kot bi moralo biti. Najprej se vzpnemo na Učko. Vzpon je kar precej zahteven. Nato se spustimo proti Istri. Odpeljemo še nekaj razgibanih cest, krajših strmih vzponov v zaledju. Potem pa se vračamo v Labin, kjer naredimo krog, ki bo precej težek. Etapa je dovolj težka, da bo pomenila selekcijo in zadnji vzpon na Labin. Čeprav sam po sebi ni zahteven, bo na koncu take etape precej pomemben in lahko naredi razliko med najboljšimi.

Kako znan vam je vzpon na Učko?

Vozil sem ga že na dirki po Hrvaški, na treningu malokrat. Ta vzpon je že razmeroma na začetku etape. Videli bomo, ali se bo razlika, ki se bo tam ustvarila, držala vse do cilja ali pa se bodo vmes skupine polovile kot lani.

Greste na dirko z namenom, da ubranite lansko zmago?

Da, cilj letošnje dirke je ubraniti skupno zmago. Ne bo lahko. Sezona je bila precej dolga, zelo uspešna, zaradi tega tudi naporna. A upam, da je še ostalo dovolj moči, da se bomo lahko potegovali za viden rezultat. Tja odhajamo z zelo močno ekipo. Imamo tudi Matevža Govekarja, ki bo naš adut v šprinterskih etapah, tako da bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo.

Sekundo pred Vingegaardom Foto: KL-Photo Razpleta lanske dirke se zagotovo radi spominjate.

Da, lani sem v skupnem seštevku premagal Vingegaarda, ki se je tukaj pripravljal na dirko po Lombardiji. Zagotovo bo tudi letos kak tekmovalec, ki se pripravlja na ta zadnji spomenik sezone in bo zagotovo vrhunsko pripravljen. Ampak jaz tja odhajam sproščen. Letošnja sezona je bila zame zelo uspešna. Upam, da mi uspe osvojiti še kakšno zmago. Potrudil se bom, ni pa hudega pritiska, da bi moral zmagati. Lani je bila sezona precej slabša in sem si mogoče zato sam naložil več pritiska.

Kaj ni težje priti na dirko, ki si jo že osvojil?

Ne, lažje je priti. Ker si jo že osvojil, vsaj jaz čutim manj pritiska. Je pa motivacija na visoki ravni. Vedno se želimo kar najbolj potruditi in dati vse od sebe. Tudi če je to mogoče zame zadnja dirka v sezoni. Tja ne grem samo na štart.

Kako bi strokovno laiku razločili kolesarski rek, da šteje vsaka sekunda?

Na takih dirkah, ki nimajo tistih najtežjih etap z zaključnimi vzponi, res šteje vsaka sekunda. Treba se je boriti tudi za bonifikacije na letečih šprintih in v šprintih etap, kjer pride v cilj glavnina, ker tam prvi dobijo odbitne sekunde za skupni seštevek. Te se nalagajo. Če na koncu osvojiš najtežjo etapo, še ne pomeni, da zmagaš v skupnem seštevku. Tako sem jaz naredil lani, ko sem zmagal zaradi bonifikacij, čeprav mi ni uspelo zmagati na nobeni etapi.

Hrvaška je prva destinacija Slovencev za poletni dopust, kakšna pa je vaša najljubša počitniška destinacija?

Da, ha ha. Tudi jaz si rad včasih oddahnem na morju ali v gorah. Ampak za zdaj veliko veliko časa posvečam karieri in si ne vzamem veliko časa za dopust. Med letom me ni veliko doma, sploh v Sloveniji. Tako da bom po koncu sezone, ko bom več prost, raje obiskal otroke doma v Sloveniji, kot pa da bi odšel kam na plažo.

Letos je Mohorič dobil eno etapo na Touru, osvojil pa je dirko po Poljski. Foto: Reuters Omenili ste, da je bila sezona naporna. Bi se že prilegel dopust ali je še dovolj goriva v nogah za dirko po Hrvaški?

Upam, da je goriva še dovolj, da so noge še dovolj močne. Se pa že pozna utrujenost. Tudi na treningih prave svežine ni več in zato več energije varčujemo za tekmovanja. Na treningih samo še ohranjamo kondicijo, ne gradimo več temeljev. Samo še ohranjamo telo v pogonu, da se ne sprosti preveč, da ne postane zaležano. Na dirki pa v zaključkih kar zaživiš in spet začutiš tisto pravo energijo. Upam, da bo tudi na dirki po Hrvaški tako.

Letos je na tritedenskih dirkah prevladovala Jumbo-Visma. Vaš komentar.

Vidi se, da temu posvečajo največ časa, denarja in energije. Mislim, da so korak ali dva pred drugimi. Vidi se, da ogromno predvsem denarja vlagajo v razvoj opreme, ki jim pomaga v treh tednih narediti razliko. Če je dirka enodnevna, je razlika bistveno manjša, minimalne detajle je težje spraviti tudi v prakso. Če pa se merimo dan za dnem tri tedne, se pa pozna vsaka podrobnost. In če oni dajo milijone in milijone v razvoj, malenkosti, je to v enem dnevu mogoče izničiti z drugimi stvarmi, s taktiko, dnevno formo, v treh tednih pa se to precej razgalja. Letos so dokazali, da so delali vrhunsko. Naša naloga je, da čez zimo to poskušamo zmanjšati ali izničiti.

Lahko ekipa sploh ponovi tako dominantno sezono?

V preteklosti se je izkazalo, da druge ekipe hitro ujamejo priključek. Tisti, ki največ vlagajo, so mogoče nekaj let na vrhu, kot je bil Sky, potem pa jih drugi prej ali slej ujamejo. Tudi mi ne spimo, gledamo, kaj delajo drugače, gledamo njihova kolesa, material, njihove položaje na kronometrih in vse drugo, tudi njihovo strukturo. Mislim, da bomo prej ali slej tudi preostali ujeli priključek.

Mohorič je podal še zanimiv komentar o fenomenu slovenskega športa. Foto: Vid Ponikvar 23. septembra smo četrtič zaznamovali praznik oziroma dan slovenskega športa, s katerim počastimo uspehe, ki jih slovenski športniki dosegate, in to v številnih športih. Kako vi gledate na ta dan in uspehe Slovencev?

Mislim, da smo Slovenci športni narod. Včasih me v tujini med intervjuji vprašajo, kako to, da smo Slovenci v kolesarstvu in na splošno v športu tako uspešni. Vedno odgovorim, da se to vidi že v kulturi, da je že v vsakem manjšem mestu izobilje športne infrastrukture, od bazenov do igrišč vseh vrst. In da se predvsem otroci, mladina veliko ukvarja s športom, da obenem na veliko spremlja šport, hodi na tekmovanja. In to je zdrav temelj družbe. Res je, da smo Slovenci lahko zelo zelo veseli, da prihajamo iz teh krajev. Tukaj je že teren zelo raznolik in primeren za mnogo različnih športov. In to dobro izkoriščamo. Skoraj vsak hodi v hribe, poleti imamo možnost iti na morje, pozimi lahko celo smučamo. To ni povsod po svetu, to ni samoumevno. In to se pozna tudi pri športnih rezultatih.