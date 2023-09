Dobrodelni Zlati krog Primoža Rogliča

Danes je v Mariboru še drugo leto po vrsti na sporedu dobrodelna prireditev Zlati krog s Primožem Rogličem. Fundacija Primoža Rogliča skupaj z Novo KBM pripravlja dobrodelno kolesarsko vožnjo s startom okoli 11. ure na Trgu Leona Štuklja, rekreativni kolesarji pa bodo lahko s šampionom prevozili pot do Ptuja in nazaj v dolžini 61 ali 70 km.

Kolesarji bodo Zlati krog pričeli na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, nadaljevali pot mimo Hoč, Skok, Starš, Ptuja, kjer bo osvežitvena točka na ptujski tržnici in se bo karavana za kratko tudi ustavila, Vurberka, Dupleka (osvežitvena točka) in nazaj na cilj v Maribor.

Celoten izkupiček od prijavnih donacij je namenjen dobrodelnosti; vsa sredstva bodo šla Fundaciji Primoža Rogliča.

Po končanem športnem delu sledi sprejem za vse sodelujoče na Trgu Leona Štuklja, kjer bodo ob hrani in pijači nadaljevali dobrodelno dražbo.

Kot so zapisali organizatorji, so z izkupičkom lanskega Zlatega kroga kupili več kot 60 koles in 150 čelad, ki jih bodo kmalu podarili otrokom iz ekonomsko šibkejših družin. Skupno so zbrali 31.550 evrov.