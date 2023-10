Napovedal je slovo, a si je premislil. Bo padel rekord? #video

Pri Astani so danes dopoldne najprej objavili videokolaž največjih uspehov Marka Cavendisha in zapis "Ni še konec", kar je dalo slutiti, da si je britanski sprinter premislil glede upokojitve in bo kariero nadaljeval. To je pozneje tudi sam potrdil v videoizjavi. Kot je pojasnil, je za mnenje vprašal tudi svoje otroke in dobil zeleno luč za nadaljevanje kariere. A le za eno sezono, je zatrdil Cav, ki ima v glavi samo en cilj, preseči rekord v etapnih zmagah na francoskem Touru.

Britanec je rekord skušal podreti že na letošnjem Touru, a sta mu padec v 8. etapi in zlom ključnice prekrižala načrte. Kmalu po njegovem odstopu z dirke je šef Astane Alexander Vinokourov napovedal, da so Cavendishu pripravljeni podaljšati pogodbo, če bi to želel in mu s tem omogočiti nastop na še eni francoski pentlji.

Cavendish je maja napovedal slovo, a si je očitno premislil. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Želimo si, da bi Mark kariero nadaljeval tudi v letu 2024, da bi nastopil na svoji 15. Dirki po Franciji in zmagal še na 35. etapi," je povedal za francoski časnik L'Equipe. "Pripravljeni smo mu ponuditi to priložnost, odločitev pa je njegova."

Cavendish je po operaciji ključnice potreboval nekaj časa za razmislek in kot kaže današnja objava Astane sprejel odločitev, da s kariero nadaljuje. Na dirke naj bi se vrnil še ta mesec in sicer na Dirki po Turčiji, ki bo potekala med 8. in 15. oktobrom.

V ekipi Astana Qazaqstan so bili medtem zaposleni z zagotavljanjem podpore za britanskega zvezdnika. V ekipo so pripeljali Maxa Kanterja in Davida Ballerinija, omenja pa se tudi prestop danskega veterana Michaela Mørkøva, ki velja za enega najboljših pomočnikov pri sprintih na svetu.

