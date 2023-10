Slovenski kolesar Matej Mohorič je na svetovnem prvenstvu na makadamu (gravel) osvojil zlato odličje. V Benečiji sta se mu na odru za zmagovalce pridružila Belgijec Florian Vermeersch in Britanec Connor Swift. Glavni favorit za naslov Wout van Aert je po padcu in težavah s kolesom končal na osmem mestu.

Izjemen konec tedna za slovensko kolesarstvo. Potem ko je Tadej Pogačar v soboto tretjič zapored zmagal na italijanski kolesarski klasiki Dirki po Lombardiji, Primož Roglič pa zasedel tretje mesto, je za nov uspeh danes poskrbel Matej Mohorič.

Gorenjec je v Benečiji nastopil na drugem svetovnem prvenstvu na makadamu (gravel kolesarstvo) in na 169 kilometrov dolgi dirki, na kateri so morali premagati okoli 1.900 višinskih metrov na različnih podlagah - makadamu in asfaltu, presenetljivo ugnal vso konkurenco in postal svetovni prvak.

Mohorič je bil skupaj s Florianom Vermeerschom in Connorjem Swiftom v begu, slabih 19 kilometrov pred ciljem pa je ostal sam v ospredju. Na klancih je hitro pridobil prednost ter se kljub padcu v zadnjih treh kilometrih veselil naslova svetovnega prvaka v drugi izdaji tekmovanja, ki vse bolj pridobiva na veljavi in priljubljenosti.

V cilj je prišel 43 sekund pred Vermeerschom, bronasti Swift je zaostal tri minute in 40 sekund.

"Ujel sem enega najboljših dni na kolesu"

"Super sem se počutil, ujel sem enega najboljših dni na kolesu. Kot majhen fant sem vedno želel tekmovati z gorskim kolesom, s cestnim kolesarstvom pa sem se začel ukvarjati, ker so bili v njem dejavni moji prijatelji. Danes sem zelo užival, čeprav so noge pekle. Zelo sem zadovoljen. Tekmeca sta bila prav tako močna, a izkoristil sem manj kilogramov na vzponih. Zelo sem ponosen na ta dosežek," je za organizatorje po preizkušnji dejal Mohorič.

3 riders in front with a 1m10s gap to the group behind🔥



1️⃣ Matej Mohoric 🇸🇮

2️⃣ Florian Vermeersch 🇧🇪

3️⃣ Connor Swift 🇬🇧#Veneto2023 pic.twitter.com/ZoWNrP57K3 — UCI (@UCI_cycling) October 8, 2023

"Od samega začetka sem verjel v zmago. Naredil sem, kar sem lahko. Bolj kot se je delala selekcija, boljše noge sem imel. Ogledal sem si zadnjih 40 km, trasa mi je bila pisana na kožo. Tudi če bi želel sam dizajnirati progo, je ne bi mogel bolje za svoje karakteristike. Moral sem trpeti, a tako je bilo tudi z ostalimi, na koncu pa mi je uspelo kljub manjšemu padcu nekaj kilometrov pred koncem," je še povedal Gorenjec in dodal, da se bo še vrnil.

Van Aert po težavah osmi, Govekar 15.

Favorit za naslov Wout van Aert je po težavah s kolesom končal na osmem mestu.

Na dirki je nastopil še en slovenski član cestne zasedbe Bahrain Victorious Matevž Govekar in zasedel 15. mesto z zaostankom 12:22 minute. Na startnem seznamu so bili od Slovencev še Gregor Matija Černe, Mihael Štajnar, Adam Jordan in Robert Jenko.

V ženski konkurenci slavila Poljakinja

Sobotno žensko preizkušnjo je brez slovenske udeležbe dobila Poljakinja Kasia Niewiadoma. Srebro je z zaostankom 33 sekund po sprinterskem dvoboju pripadlo domačinki Silvii Persico, ki je bila nekoliko hitrejša od Nizozemke Demi Vollering. Lani se je prav tako v Benečiji naslova veselila letošnja svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu, Francozinja Pauline Ferrand Prevot.

🌈🥇 KASIA NIEWIADOMA



A solo victory at the 2023 UCI Gravel World Championships! 👏#Veneto2023 pic.twitter.com/SoQXFJicLy — UCI (@UCI_cycling) October 7, 2023

Tokratno prvenstvo so zaznamovale težave s televizijskim prenosom za sobotno žensko dirko, ki ga ni bilo, medtem ko so organizatorji zagotovili prenos današnje moške preizkušnje.

Zato je Mednarodna kolesarska zveza v izjavi za javnost dejala, da bo organizacijo prihodnjih izdaj, leta 2024 bo SP po makadamu gostila Belgija, pogojevala z zagotovitvijo televizijskega prenosa za obe članski preizkušnji.