Zbrali so govorice. To naj bi Pogačarja in Rogliča čakalo na Dirki po Franciji.

Manj kot dva tedna pred uradno razgrnitvijo trase 111. izvedbe Dirke po Franciji so se po medmrežju začele širiti informacije o štirih ključnih gorskih ciljih na trasi francoskega Toura 2024. Po informacijah spletne strani Velowire.com bodo kolesarji prihodnje leto grizli na Pla d'Adet, Plateau de Beille, Super Dévoluy in Isola 2000. Trasa naj bi takoj po prvih treh etapah v Italiji zavila v Alpe, medtem ko bo prvi cilj navkreber na sporedu šele v drugem tednu, ko bo dirka obiskala Pireneje.

Začetek 111. izvedbe Toura bo v Firencah:

Dirka po Franciji 2024 se bo začela 29. junija 2024, in sicer v naši neposredni bližini, v Firencah, ter končala tri tedne pozneje, 21. julija, v Nici in ne v Parizu, kot smo vajeni. Cilj so spremenili zaradi olimpijskih iger (26. julij - 11. avgust 2024), ki jih bo gostil Pariz.

A vrnimo se k ciljem na vrhu vzpona. Eden prvih na prihodnjem Touru naj bi bil ciljni vzpon na Pla d'Adet v Pirenejih, ki je bil že desetkrat del trase Toura, prihodnje leto pa bo povezan s prav posebni jubilejem. Leta 2024 bodo namreč zaznamovali 50-obletnico etapne zmage legendarnega Raymonda Poulidorja, dedka svetovnega prvaka Mathieuja van der Poela, ki se je končala prav na omenjenem vzponu.

Naslednji vzpon ekstra kategorije naj bi bil na sporedu 14. julija, na francoski državni praznik, na dan Bastilje. Gre za ciljni vzpon na Plateau de Beille (16 km pri 7,7 %). Smučišče je tik pred prenovo, potem ko ga je aprila lani delno uničil požar, poroča spletna stran Velowire.

Po drugem dnevu počitka se bo dirka vseh dirk vrnila v Alpe, tokrat na južni konec. Govori se, da bo 17. julija cilj etape na vrhu smučišča Super Dévoluy. Karavana se bo do cilja etape najverjetneje povzpela po vzponu prve kategorije Col du Noyer (podobno kot na Kriteriju po Dofineji leta 2016), sledita kratek spust in trikilometrska klančina do cilja.

Dva dneva pozneje, 19. julija 2024, kolesarje čaka kraljevska etapa z izjemno zahtevnim ciljnim vzponom do smučarskega središča Isola 2000 (15,5 km pri 7,2 %), 2000 metrov nad morjem. Vključitev vzpona je župan Nice, Christian Estrosi, v torek potrdil na družbenem omrežju X.

Isola 2000 practically confirmed as ⛰️🏁 of Stage 19 of 2024 Tour de France. MTF also in 1993 Tour.



Isola 2000 is the same ascent where Vincenzo Nibali seized Giro d'Italia title in 2016. Nibali's decisive move happened in village just above Isola 2000 parking lots. pic.twitter.com/6DoVMLtdBj