Remco Evenepoel napoveduje spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

23-letni belgijski kolesar Remco Evenepoel, ki so ga v torek razglasili za najboljšega belgijskega kolesarja leta 2023, je letošnji sezoni kljub etapnim zmagam na Giru in Vuelti prisodil od 8,5 točke do devet točk od desetih mogočih. Pravi, da se zaveda, kje bi lahko opravil bolje. V sezoni 2024 bo prvič nastopil na Touru, kjer želi biti 200-odstotno pripravljen.

Čeprav je zmagal na etapah Gira in Vuelte, so se njegovi cilji – zmagati na tritedenski dirki (Giro ali Vuelta) – izjalovili. S svojo sezono ni bil nezadovoljen, vendar je nekaj vseeno manjkalo, je priznal v pogovoru za belgijski Het Laatste Nieuws.

"Če se na Giru ne bi okužil s covidom in če bi imel nekoliko boljšo pripravo na Vuelto, bi lahko bilo še boljše. V tem oziru menim, da sezona ni bila povsem uspešna. Manjka mi uvrstitev na zmagovalni oder grand toura. To pomeni, da svoji sezoni ne dam ocene deset od deset, ampak od 8,5 do devet."

Verjame, da bi brez covida zmagal na Giru

Evenepoel je aprila drugič zmagal na spomeniku Liége–Bastogne–Liège (glavni tekmec Tadej Pogačar se je poškodoval in odstopil), in maja prepričljivo začel italijanski Giro. Zmagal je na obeh kronometrih v uvodnem tednu in nosil rožnato majico, nato pa se je predčasno poslovil zaradi okužbe s covidom. Na novinarsko vprašanje, ali meni, da bi brez covidne nevšečnosti Giro lahko osvojil, je odgovoril, da sicer "nikoli ne bomo izvedeli, toda … mislim, da ja".

Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

V pripravi na Vuelto storil nekaj napak

Povsem druga zgodba je bila Vuelta, kjer je branil lansko zmago. Evenepoel priznava, da je v pripravah storil nekaj napak, saj je pred tem preveč poudarka namenil dirki Klasika San Sebastián in svetovnemu prvenstvu. Tam je bil uspešen (postal je svetovni prvak v vožnji na čas in zmagovalec dirke San Sebastian), ni pa se priprava dobro obnesla na Vuelti.

"Medtem ko se je baza mojih nasprotnikov krepila, je moja za nekaj časa padla. Potem sem hitro skušal nadoknaditi tisto, kar sem izgubil med trening kampom v Andori. Treniral sem po sedem ali osem ur na dan, a to je nekaj, kar počneš mesec pred veliko turnejo, ne pa v zadnjih desetih dneh," je izpostavil Evenepoel.

Priznava, da je v pripravah storil nekaj napak. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Vuelto je sicer dobro začel, nato pa je bil v 13. etapi s ciljem na Tourmalet le senca samega sebe. "Mislil sem, da sem prepoznal iste simptome kot na Giru (covid). 'Sranje,' sem pomislil, 'spet.' Vendar ni bilo tako. Očitno je tisti dan vse skupaj postalo preveč za moje telo," je svojo predstavo v omenjeni etapi analiziral Evenepoel. Tisti dan je za zmagovalcem Jonasom Vingegaardom zaostal za kar 27 minut in izgubil vse možnosti za boj za skupno razvrstitev.

Kljub rezultatskemu padcu se mu je vseeno uspelo vrniti. Po etapi na Tourmalet je zmagal še na dveh etapah, in na koncu osvojil pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih. To je lep dosežek, a ne tisto, kar si je ambiciozni Belgijec želel.

Remco Evenepoel in Lotte Kopecky sta bila v torek razglašena za najboljša belgijska kolesarja leta. Foto: Guliverimage

Z ženo na slavnostnem večeru belgijskega kolesarstva. Foto: Guliverimage

Dva vrhunca v 2024: Leige in Tour

Evenepoel, ki je potrdil, da kariero nadaljuje v ekipi Soudal-QuickStep, kjer se dobro počuti, se bo prihodnje sezone lotil drugače. V pogovoru za Nieuwsblad je napovedal, da bo v prihodnje bolj skrbno izbiral svoje cilje in jih ne bo sproti dodajal na svoj koledar.

Njegova sezona bo sestavljena iz dveh delov. Prvi del se bo konec aprila končal v Liegu, drugi pa julija na Touru (zanj bo to prvi nastop na največji etapni dirki), kjer želi biti 200-odstoten. Nastopa na Giru in Vuelti sta vsaj za zdaj izključena.

Po Touru bo verjetno nastopil tudi na olimpijskih igrah in na svetovnem prvenstvu v Zürichu, kjer bo skušal ubraniti naslov svetovnega prvaka.

Preberite še: