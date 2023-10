"Oklevam, a ni dvoma. Misli zgolj nase."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič je razburkal kolesarsko dogajanje, potem ko je po Vuelti sprva naznanil odhod iz vrste Jumbo-Visme, kjer ni bil zadovoljen s statusom. Novega delodajalca je nato našel pri BORI - hansgrohe, kjer je v hipu postal prva violina.

In prav zaradi njegovega prihoda bi se lahko marsikaj spremenilo v nemški ekipi. Belgijski komentator Jeroen Vanbelleghem je za Eurosport povedal, kaj pričakuje pri BORI - hansgrohe: "Primož Roglič je logično vodja in potem je tu sedem pomočnikov. Nico Denz je zelo močan in ga moraš imeti ob sebi na ravnih delih. Enako velja za Boba Jungelsa. Sicer ni za gorske etape, ampak sicer je odličen. Mislim, da bi bil uporaben Matteo Sobrero. Dober je na ravninskih delih, dober je v kronometru, v srednje težkih gorskih etapah pa zna tudi narekovati močan tempo."

"Emanuel Buchmann je izvrsten pomočnik, imam pa dvome glede Lennarda Kämne, ki je kot nekakšen samotar. Nato mi misli uidejo nazaj na Giro, ki ga je Jai Hindley osvojil. Takrat je Kämna uničil Richarda Carapaza s svojim tempom. Novinec Dani Martinez je bil odličen pomočnik Eganu Bernalu. Martinez ni vodja, vendar je lahko zelo dober pomočnik." je nadaljeval.

In kje vidi Aleksandra Vlasova? "Oklevam med dvema kolesarjema, a pravzaprav ni nobenega dvoma. Vlasov ni služabnik, misli zgolj nase. Tega sem videl dosti. Vlasov ne bo pomagal Rogliču, medtem ko je Hindley nekoliko bolj nonšalanten."