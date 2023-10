Zdaj je znano vse: to je trasa Gira 2024!

Potem ko so prireditelji kolesarske dirke po Italiji pred dnevi razkrili, kako bo potekal uvod Gira 2024, so danes predstavili še preostale etape ene največjih kolesarskih dirk na svetu. Ta bo v naslednji, že 107. izvedbi potekala od 4. do 26. maja.

Start prve etape bo 4. maja v Torinu, naslednji dve etapi bosta tudi še v Piemontu na severozahodu Italije. Prva etapa bo posvečena tudi spominu na legendarno generacijo nogometašev Torina, ki so izgubili življenja v letalski nesreči leta 1949. Trasa bo zato potekala tudi ob vznožju hriba Superga, kjer se je nesreča zgodila prav na datum, ko se bo naslednje leto Giro začel.

3321 kilometrov z 42.900 višinskimi metri

V današnji predstavitvi v gledališču v Trentu je vodstvo dirke poudarilo, da bo imela naslednja pentlja po Italiji šest sprinterskih etap, dva kronometra v skupni dolžini 68,2 km ter pet gorskih etap.

Skupna dolžina dirke bo 3321 km, kolesarje pa čaka 42.900 višinskih metrov. Med drugim bodo v prvem tednu obiskali tudi Canavese in se povzpeli na Oropo, kjer je leta 1999 Marco Pantani dosegel eno od najbolj izstopajočih etapnih zmag v zgodovini dirke.

Iz Piemonta se bo karavana premaknila v Ligurijo in Toskano, potem pa se bodo začeli prvi vzponi in zahtevnejše gorske etape. Trasa Viareggio-Rapolano Terme bo ponudila tudi 12 km makadama, ki ga poznajo že udeleženci dirke Strade Bianche. Etapa Foligno-Perugia pa bo kronometer s štirimi zadnjimi kilometri vzpona, naslednja pa se bo končala v Prati di Tivu, kjer sicer poteka dirka od Jadranskega do Tirenskega morja. Pred prvim dnevom počitka bodo kolesarji prišli do Neaplja.

Giro bo obiskal tudi zgodovinske Pompeje ob vznožju Vezuva. Drugi teden se bo končal z zahtevnim kronometrom Stiviere-Desenzano del Garda ter dolgo etapo Manerba del Garda-Livigno, kjer je zadnjih 1,8 km do smučarskega središča peklenskih z do 18-odsotnimi klanci.

V Livignu bo drugi dan počitka na dirki, dan pozneje pa bo karavana prečkala tudi sloviti prelaz Stelvio. Na poti do Val Gardene pa bo zahteven zadnji vzpon do Monte Pane. Ena odločilnih etap bo Selva di Val Gardena do Passa Brocona.

Tudi v naši bližini

Sloveniji se bo dirka v naslednjem letu najbolj približala v 19. etapi, ki bo potekala v Furlaniji Julijski krajini od Mortegliana pri Vidmu do Sappade, dolga bo 155 km. Sledi predzadnja etapa (Alpago-Bassano del Grappa, 175 km), ki bo tudi zadnja priložnost za spremembo skupnega izida, saj kolesarje čakata dva vzpona na Monte Grappo. Zadnji dan pa bo tradicionalno namenjen ravninski in nezahtevni etapi, tokrat dolgi 126 km okoli Rima. Italijanska prestolnica bo cilj dirke gostila šestič po letih 1911, 1950, 2009, 2018 in 2023.

Skupno je na novi trasi Gira sedem krajev, kjer se dirka še nikoli ni začela, ter šest, kjer se še ni končala. Najvišja točka bo prelaz Stelvio (2758 m), ki je obenem tudi najvišja točka v zgodovini Gira nasploh.

