Roglič ne šteje let, dirkal bo, dokler bo užival

"Dirkal bom tako dolgo, dokler bom užival," je pred dnevi na festivalu športa v Trentu povedal slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič. "Kolesariti sem začel pozno, zato ne štejem let. Ko imaš priložnost doseči nekaj, o čemer si sanjal, moraš to početi tako dolgo, kot si želiš," je še povedal 33-letni Zasavec, ki se je letos po osmih letih poslovil od nizozemske ekipe Jumbo-Visma in prestopil v nemško BORO - hansgrohe.

Trikratni šampion španske Vuelte in zmagovalec letošnjega Gira bo naslednji dve sezoni nosil dres nemške BORE - hansgrohe, tudi na festivalu športa v Trentu, ki ga je pripravil italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport, pa je ponovil, da ga najbolj zanima zmaga na Touru. "Vem, kaj manjka v mojem življenjepisu," je namignil, ob tem pa zavrnil opazko, da bi bila Dirka po Franciji njegova obsesija. "Ne, tega ne bi rekel. Veliko dirk sem osvojil. Če bi kariero končal danes, bi bil lahko super ponosen na doseženo, mislim pa, da je moja dolžnost, da napadem tudi to, da naredim vse za zmago. Le tako ne bom obžaloval ničesar in bom lahko ponosen na doseženo."

"Na dirkah sem zato, da zmagujem"

Kopici tujih novinarjev je pojasnil tudi, da je podobno dolžnost čutil na letošnji Dirki po Španiji, ki jo je na koncu dobil njegov ameriški moštveni kolega Sepp Kuss. "Na dirkah sem zato, da zmagujem, in moja odgovornost je, da dam od sebe vse," je povedal o 17. etapi Vuelte, v kateri je sprožil napad na moštvenega kolega, ki je takrat nosil rdečo majico vodilnega. "Znašli smo se v neki novi situaciji, ko smo člani iste ekipe zasedali prva tri mesta. Če bi se bolj priganjal, bi morda pokvaril to sliko, po drugi strani pa nikoli ne veš, kaj bi se lahko zgodilo," je razlagal slovenski šampion. Takoj po etapi je sicer z izjavo "o tem imam svoje mnenje" nakazal, da je bil nezadovoljen z odločitvijo ekipe, da brani vodilno mesto Kussa, a danes vztraja, da je vesel za ameriškega kolega. "Kolesarstvo je ekipni šport in bil sem prvi, ki je bil vesel za Seppa. Zmago si je resnično zaslužil, bil je najmočnejši in ni pokazal nobenih slabosti."

"Sepp si je zmago resnično zaslužil, bil je najmočnejši in ni pokazal nobenih slabosti." Foto: Guliverimage

Pri 22 letih skok v neznano

Zbranim je podrobno razložil tudi svoj prehod iz smučarskih skokov v kolesarstvo. "Ko sem se pri 22 letih zavedel, da nisem olimpijski prvak in nisem v špici športa, o čemer sem sanjal kot otrok, sem ugotovil, da je napočil zadnji trenutek za menjavo. Začutil sem, da bi bilo kolesarstvo lahko zame. So pa smučarski skoki povsem drug svet, tam se tekma konča v nekaj sekundah, v kolesarstvu traja ure in ure. Vseeno so mi skoki dali veliko, uporabljali smo meditacijo in tehnike vizualizacije, pa še vse vrste tehnik, ki so mi pomagale tudi v kolesarstvu. Vzdržljivosti res nisem imel, zato pa sem imel nekaj drugih majhnih veščin, ki so mi pomagale. Podal sem se v neznano, a sem bil odločen, da se borim. Hitro sem se učil, napredoval pa sem korak za korakom," Rogličeve besede prenaša Cyclingnews.

Foto: Ana Kovač

"Vselej je odvisno od tega, kako gledaš na stvari"

Že kot član novomeške Adrie Mobila je leta 2015 osvojil Dirko po Azerbajdžanu in dirko Po Sloveniji, po prestopu v LottoNL - Jumbo pa odkril, da je tudi nadvse nadarjen kronometrist. "Na Giru leta 2019 sem bil prvič kapetan ekipe in sem dirkal za zmago," se je spominjal. Gira mu takrat ni uspelo osvojiti, zato pa je tistega leta dobil špansko Vuelto in postal prvi Slovenec z zmago na grand touru. Do danes je osvojil še dve španski pentlji in letos tudi Giro, leta 2020 pa je bil zelo blizu skupni zmagi na dirki vseh dirk, a mu je Tour takrat v predzadnji etapi izmaknil Tadej Pogačar. "Težko je bilo, ko sem izgubil, ampak zdaj, ko pogledam nazaj, moram biti zadovoljen, saj sem po tistem Touru osvojil marsikaj. Morda bi res lahko zmagal na Touru, a potem mogoče ne bi osvojil drugih zmag. V tem pogledu mi je tisti Tour dal veliko. Vselej je odvisno, kako gledaš na stvari," razmišlja.

Danes ima 80 profesionalnih zmag, poleg štirih grand tourov tudi zlato olimpijsko medaljo iz Tokia. Osvojil je spomenik Liege–Bastogne–Liege, pa domala vse največje enotedenske dirke razen Dirke po Švici.

