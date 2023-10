"Mislim, da je za vse nas bolje, da je Roglič v drugi ekipi"

"Mislim, da je za vse nas bolje, da je Primož Roglič v drugi ekipi. Zdaj bo res lahko dobil vso potrebno podporo, ki čuti, da si jo zasluži," je ob robu sprejema v domačem Durangu v Koloradu povedal letošnji zmagovalec Dirke po Španiji Sepp Kuss. 29-letni Američan daljnih slovenskih korenin je poudaril, da je bil prav Roglič tisti, ki je ekipo Jumbo-Visma pripeljal do visoke ravni, na kateri je danes in da se je iz opazovanja slovenskega šampiona tudi sam marsičesa naučil.

Ameriški kolesar Sepp Kuss, presenetljivi zmagovalec letošnje Dirke po Španiji, se je v pogovoru z mediji v domačem Durangu v Koloradu, kjer so mu pripravili prisrčno dobrodošlico, razgovoril o lekcijah in izkupičku letošnje sezone. Ta mu bo ostala v posebnem spominu, ne samo zaradi zmage na Vuelti, ampak tudi zaradi nastopov na vseh treh tritedenskih dirkah (Giru, Touru in Vuelti).

"Primož je pokazal, da zgolj dobro delo ni dovolj"

Kuss je odgovarjal tudi na vprašanja o Primožu Rogliču, ki bo v prihodnji sezoni dres Jumbo-Visme nadomestil z dresom nemške ekipe BORA - hansgrohe. "Primož je našo ekipo pripeljal do ravni, na kateri je danes. Vse v ekipi je pripeljal do tega, da so bili najboljši, in nam pokazal, da zgolj dobro delo ni dovolj," je po poročanju spletnega portala GCN povedal Kuss.

"Od njega sem se ogromno naučil, ne nujno zato, ker bi me on tega učil, ampak zato, ker sem opazoval, kako se je razvijal kot kolesar in česa se je sam pri tem naučil. Če tvoj kapetan naredi napako in jo popravi na naslednji dirki, se tudi ti iz tega marsičesa naučiš. Ko danes vidim, kakšen kolesar je, in to primerjam z njegovimi začetki, je res dragoceno. Če pogledam z vidika kolesarjev, je prav on najbolj zaslužen za to, da je ekipa danes tam, kjer je. Ampak menim, da je za vse nas bolje, da je član druge ekipe. Zdaj bo res lahko dobil vso potrebno podporo, ki čuti, da si jo zasluži."

Kuss je še povedal, da se na prihodnjem Touru, ki se bo začel v bližini Slovenije, v Firencah v Italiji, ne bi branil deljenja kapetanske vloge z dvakratnim zmagovalcem Toura Jonasom Vingegaardom.

