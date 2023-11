Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nizozemski kolesarski ekipi Jumbo-Vismi, nekdanji sredini Primoža Rogliča in zdajšnji Jana Tratnika, tudi po izjemno uspešni sezoni, v kateri so osvojili vse tri grandtoure (Giro, Tour in Vuelto) ne mirujejo, ampak iščejo načine, s katerimi bi še izboljšali svoje predstave in nadgradili že tako imenitne dosežke. V ta namen so sklenili sodelovanje s trenerjem Jaccom Verhaerenom, ki je iz plavalnega sveta.

"Po naši najuspešnejši sezoni je za nas pomembno, da nadaljujemo z iskanjem možnosti za izboljšave in nova spoznanja," je v izjavi za javnost sporočil Merijn Zeeman, športni direktor ekipe Jumbo-Visma. "Skupaj z Mathieujem Heijboerjem (trenerjem ekipe JV), sva prišla do zaključka, da nam Jacco zaradi svojega ozadja (plavanje, ne kolesarstvo, op. a.) lahko predstavi nove ideje in drugačen vpogled. Naše sodelovanje začenjamo kratkoročno, upamo pa, da se bo v prihodnje še okrepilo."

Nizozemski plavalni trener Jacco Verhaeren bo v ekipo Jumbo-Visma prinesel drugačna znanja. Foto: Guliverimage

Verhaeren je v pogovoru za francoski časnik L'Équipe izjavil, da v ekipi, ki je ostala brez pomembnega trenerja (Marc Lamberst je tako kot Primož Roglič prestopil v ekipo BORA – hansgrohe) ne bo prisoten za poln delovni čas, bo pa del osebja in nekdo, ki bo ekipi pomagal do novih idej in spoznanj.

Prvi mož ekipe Jumbo-Visma Richard Plugge je nad novo okrepitvijo navdušen. "Z Jaccom smo dobili enega najboljših performace trenerjev na Nizozemskem," je poudaril v pogovoru za nizozemski medij In de Leiderstrui. "Lahko nam nastavi ogledalo in vpraša, zakaj počnete to, zakaj se tega lotevate na tak način. Iz tega se lahko veliko naučimo in v našem razvoju naredimo naslednji korak," si obeta Plugge.

Verhaeren bo kljub sodelovanju z Jumbo-Vismo še naprej osredotočen na svoje delo s francosko plavalno zvezo in priprave na olimpijske igre v Parizu. Štiriinpetdesetletni Nizozemec je velik zagovornik prepletanja športnih znanj in verjame, da bo njegovo sodelovanje s kolesarsko ekipo tudi zanj in delo s plavalci koristno. "Kaj bodo pri Jumbo-Vismi storili z mojimi nasveti, je odvisno od njih," pravi Verhaeren.

Tudi Primož Roglič je pred leti poiskal pomoč v plavalnih vrstah. Skupaj s Samom Jerankom, mojstrom potapljanja na dih, sta opravila trening dihalnih vaj in statične apnee.