Spremembe pri ekipi Jumbo-Visma

Odhod trenerja Marca Lambertsa v ekipo BORA - hansgrohe, kjer bo bdel nad pripravo Primoža Rogliča, je sprožil nekaj sprememb v trenerskih razmerjih v ekipi Jumbo-Visma. Novi trener in mentor Wouta van Aerta je tako postal šef izvedbe pri omenjeni ekipi Mathieu Heijboer, ki je že vrsto let pomemben člen te nizozemske zasedbe. Van Aert je med obiskom Kolumbije potrdil, da bo njegov glavni cilj prihodnje sezone italijanski Giro.

29-letni belgijski kolesar Wout van Aert, ki še nikoli ni nastopil na Dirki po Italiji, si je Giro, prvo tritedensko dirko v sezoni, izbral za svoj osrednji cilj prihodnje sezone. Nanj se bo pripravljal pod okriljem trenerja Mathieuja Heijboerja, ki je pri ekipi Jumbo-Visma šef izvedbe in trener Jonasa Vingegaarda, zdaj pa bo bdel tudi nad napredkom van Aerta.

41-letni Nizozemec, po izobrazbi športni znanstvenik, je dve sezoni (2004–2005) vozil za ekipo Rabobank, nato pa tri leta preživel v dresu ekipe Cofidis. Kariero je moral končati zaradi poškodb, a je ostal aktiven v svetu kolesarstva. V zadnjih letih je z van Aertom že intenzivno sodeloval pri njegovih pripravah na kronometre.

Tiskovni predstavnik ekipe Jumbo-Visma Ard Bierens, ki bo prihodnje leto prevzel vlogo predstavnika za stike z mediji pri nizozemskem nogometnem velikanu PSV Eindhoven, je prepričan, da se bosta dobro ujela.

"Wout je nekdo, ki nenehno išče nove dražljaje, ki ga lahko fizično in psihično izboljšajo. V tem pogledu je sodelovanje z Mathieujem odlično, saj gre za človeka, ki je odprt za različna mnenja. Zdaj že vemo, kaj pri Woutu deluje in kaj ne, in jasno je, da mu naš pristop ustreza. To pomeni, da drastične spremembe sploh niso potrebne," je izjavil v pogovoru za HLN.

"Nekaj prilagoditev sicer bo, Heijboer bo imel na določenih področjih nekoliko drugačen pristop kot Lamberts, toda njuni viziji sta si blizu. Drastičnih sprememb ne bo, bolj ali manj bo šlo za podrobnosti. Sicer pa je vsaka intervencija ali odločitev plod dela celotne izvedbene ekipe, v kateri vsak prispeva delež s svojega področja. Matheu bo v tem smislu postal Woutova nova 'stična točka' znotraj ekipe in ne njegov novi trener."

Van Aert je med obiskom Kolumbije v pogovoru za Mundo Ciclistico potrdil, da bo prihodnje leto zanj vrhunec sezone italijanski Giro, kar se je že dlje časa namigovalo, a je prvi mož ekipe JV Richard Plugge govorice vedno zanikal, češ da se v ekipi o programu dirk še niso pogovarjali.