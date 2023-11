Novo okolje, novo obdobje in novi cilji so pred slovenskim kolesarskim zvezdnikom Primožem Rogličem, ki je nekoliko pokukal v leto 2024, v katerem bo kolesaril v dresu BORE – hansgrohe. A bo čas za vse podrobnosti prišel ob koncu decembra. Po uspešnem obdobju pri Jumbo-Vismi, od katerega se še poslavlja, je že zagrizel v jabolko nemškega moštva. Sprememba ekipe odpira nova vrata zanj, sam pa odpira tudi svoje srce v luči pomoči mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij.

Za Primoža Rogliča je znano, da je veliko ime v kolesarskem svetu, v katerem ob osebnem skrbi tudi za veselje ljubiteljev tega športa. Zaveda se, kaj pomeni biti vzornik, zaveda se, kaj pomeni pomoč mladim. Ob Mateju Mohoriču in Tadeju Pogačarju tudi s svojo fundacijo v veliki meri pomaga nadobudnim kolesarjem. V letošnjem letu je imel čast biti ambasador v okviru Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja, ki deluje pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), njen namen pa je bila prav tako podpora mladim športnikom iz socialno šibkih okolij.

Prvi mož Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je s svojimi zaposlenimi že globoko z mislimi v letu 2024, ki prinaša olimpijske igre v Parizu. Foto: www.alesfevzer.com

"Naša fundacija se ukvarja s pomočjo za mlade športnike, predvsem v kolesarstvu. Želimo jim dati možnost. Kaj potem na koncu postane posameznik, ni pomembno. Navdušiti jih želimo za zdrav življenjski slog," ob tem poudarja Roglič, prvi mož OKS Franjo Bobinac pa je pristavil: "Šport je fantastičen ambasador naše države. Po drugi strani je šport, ki nagovarja mlade, pravi način. In to v tistem jeziku, ki ga mladi najbolj razumejo – spoštovanje, prijateljstvo. Vsi, ki so nadarjeni in imajo voljo, željo, a nimajo enakih možnosti. Tem želimo pomagati. Socialni vidik je pomemben. Zato je dobrodošlo, da pomagamo. V letošnjem letu zahvala Primožu in njegovi fundaciji. Pristopil je, nič ni kolebal. Odlično pomaga. Zahvala Primožu za veliko srce."

Slovo od Jumbo-Visme še poteka

Za Olimpijski komite Slovenije se nezadržno približuje naslednji velik izziv, ki ga predstavljajo olimpijske igre v Parizu prihodnje leto. Bobinac je že dal vedeti, da so dodobra zavihali rokave v luči leta 2024, medtem še ni jasno, ali bo Roglič nastopil na tem velikem francoskem odru. Če bi tekmoval v posamični vožnji na čas, bi pomenilo, da bi branil zlato odličje iz Tokia, kjer je dobesedno pometel s konkurenco: "Bomo videli. Ne vem še starta za 2024, zato za naprej ne morem govoriti. Lahko sem že kar zadovoljen z eno medaljo s kronometra. Morda bi si želel popravnega izpita na cestni dirki."

Foto: www.alesfevzer.com

Uradno je še vedno član Jumbo-Visme, saj se leto še ni zaključilo, a je z mislimi že povsem pri novem delodajalcu BORI - hansgrohe in se je na snegu v Söldnu že družil z novimi moštvenimi kolegi.

Na Sportalovo vprašanje, kakšno je bilo slovo od vseh kolesarjev, zaposlenih v Jumbo Vismi, je odgovoril: "Slovo še poteka. Do konca decembra sem še član njihove ekipe. Z večino smo se že poslovili. Precej se je zgodilo v vseh letih. Ustvarili smo ogromno zgodb, lepih trenutkov, ki si jih bomo zapomnili za vedno. Tako je. Včasih je treba obrniti list. Prišli smo do konca. Vsi, jaz in oni, bomo začeli novo obdobje."

Rad bi pomagal narediti najboljšo ekipo

Vsako novo okolje prinaša novo energijo in nič drugače ni bilo v njegovem primeru, ko je konec oktobra v Söldnu smučal z novimi kolegi. O tem, ali opazi kakšno razliko v primerjavi z Jumbo-Vismo, izpostavlja: "Privajam se na novo okolje. Brke že imam kot šef (smeh, op. a.). Zelo motivirani so, da se bo kaj naredilo. Naša naloga je, da vložimo trud, da nam nekaj uspe. Bomo videli s prvimi dirkami in ostalim, kje stojimo, kaj smo. Iz najboljše ekipe sem šel. V boljšo nisem prišel. To je izziv. Morda narediti najboljšo ekipo čez nekaj časa."

Foto: Guliverimage

Pred natanko letom je bilo pri zmagovalcu letošnjega Gira še vse videti nekoliko zavito v tančico, potem ko je prestal operacijo rame in je v tem času nosil opornico. Nato je steklo z zmago od Tirenskega do Jadranskega morja, vrhunec je bila zmaga na Dirki po Italiji. Zadovoljen je z dosežki v letu 2023.

Nekaj grenkega priokusa mu je prinesla Vuelta, kjer je želel četrtič osvojiti špansko tritedensko dirko, vendar se je po spletu okoliščin na koncu prednost v taboru Jumbo-Visme dalo Seppu Kussu. In kako zdaj gleda nazaj na špansko dirko? "Če gledam s svojega vidika, lahko vedno komentiram in želim komentirati le sebe. Tekmovalec sem. Najboljše želim doseči, kjer sem. Stvari so šle, kot so šle. Povedal sem, da sem bil kljub vsemu tretji in da je to dober rezultat. Vse, kar smo dosegli letos z ekipo, je bilo izjemno. Prišli smo do konca," je odgovoril.

"Tadej je super prijatelj"

Slovenski ljubitelji kolesarstva so kmalu spet videli njegov nov šampionski značaj na dirki Giro dell' Emilia, kjer je premagal vso konkurenco, medtem ko je naš drugi kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pokoril tekmece tretjič zapored na Dirki po Lombardiji. Oba sta narisala nasmehe na obrazih slovenskih ljubiteljev kolesarstva na jesenskih klasikah, o številki 1 na svetu pa ima Roglič spoštljivo mnenje: "Tadej je dober prijatelj. Na dirki bi bilo dobro, če ga kdaj ne bi bilo (smeh, op. a.). Poskrbi, da se vsak predstavi v najboljši možni luči."

S Tadejem Pogačarjem sta dobra prijatelja. Foto: www.alesfevzer.com

V torek je Pogačar prejel nagrado za najboljšega kolesarja v Sloveniji, medtem ko je bil v glasovanju za zlato kolo šele tretji – prvi je bil Jonas Vingegaard, drugi Mathieu van der Poel. Čeprav je blestel in bil najbolj raznovrsten med vsemi kolesarji na svetu. Na vprašanje, ali bi Roglič prav tako glasoval za Jonasa, je dal vedeti, kako razmišlja: "Zlato kolo, kot mi je znano, izhaja iz Francije in je njihova stvar. Pri nas v Sloveniji imamo svoje zlato kolo, ki ga je prejel Tadej. In to zasluženo. Nisem v tej vlogi, da bi glasoval. Kako glasujejo drugi, nimam vpliva."

Ni še znana prva dirka, a ne bi rad spreminjal utečenih stvari

Slovenski navijači si lahko že zdaj manejo roke, ker bomo oba šampiona videli na delu na Dirki po Franciji. Roglič se je za odhod v BORO - hansgrohe odločil ravno iz tega razloga, saj pri Jumbo-Vismi ne bi dobil vloge kapetana, morda celo ne vstopnice za dirko vseh dirk. "V kolesarstvu je veliko dirk. Izzivov je ogromno. Od Grand Tourov me žene Tour de France. Prav tako Dirka po Švici, na kateri še nisem dirkal. Lepo bi bilo, če bi jo lahko osvojil. Svetovno prvenstvo prav tako. Če bi bilo to tako lahko, da bi delal kljukico za kljukico, ne bi bil več kolesar. Ne gre tako, kot si najbolj zamisliš. A sem še kar tu. Grem novim izzivom naproti," je o izzivih poleg Dirke po Franciji spregovoril Rogla.

Osrednja misel je Tour de France. Foto: Guliverimage

Katera bo njegova prva dirka, še ni znano. Celotno načrtovanje se bo skušalo zaključiti do konca decembra. V tem obdobju je čas za pogovore, analize. "Načeloma ne bi ravno spreminjal stvari. Sledil bi tistemu, kar sem delal v zadnjih letih. Ker deluje. Na vse podrobnosti glede dirk bo treba počakati, da določimo z ekipo, kje začeti," pravi Roglič, ki še ni natančneje preučil trase Dirke po Franciji, ki bo naslednje leto nekoliko drugačna, saj se bo končala v Nici s kronometrom, prav posebna bo tudi deveta etapa s številnimi makadamskimi in kockastimi odseki, ki jih lahko spremljamo na prestižni enodnevni klasiki Pariz–Roubaix: "Vem, da se dirka začne v Italiji. Zaključek okoli Monaka in Nice mi je recimo poznan. Za to je še kar nekaj časa. Korak za korakom gremo."