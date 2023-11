Ko slovenski športniki drese zamenjajo za svečane obleke #foto

Vajeni smo jih v povsem drugačnih opravah, ta teden pa so slovenski športniki in športnice dokazali, da jim svečane oprave še kako pristajajo.

V sredo se je na gala prireditvi dobrodelne Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja trlo znanih slovenskih športnikov. Prišli so pozdravit kolesarja Primoža Rogliča, ki je bil preteklo leto ambasador programa Botrstvo pri športu in to funkcijo opravljal najuspešneje do zdaj - za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij je namreč zbral izjemnih 200.180 evrov.

Gala prireditev pa je bila ob druženju za športnike in športnice tudi priložnost, da drese zamenjajo za svečane obleke in pokažejo, kako jih znajo nositi.

Poglejte:

Primož Roglič in Tadej Pogačar Foto: Mediaspeed

Luka Mezgec Foto: Mediaspeed

Urška Žigart in Tadej Pogačar Foto: Mediaspeed

Anže Lanišek Foto: Mediaspeed

Mitja Mežnar Foto: Mediaspeed

Sara Isaković Foto: Mediaspeed

Peter Kauzer Foto: Mediaspeed

