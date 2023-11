Vingegaarda preganja zamujen dopinški test

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, zmagovalec zadnjih dveh Tourov, se je za danski časnik Ekstra Bladet razgovoril o zamujenem dopinškem testu. Čeprav se je to zgodilo že leta 2019, ga še vedno preganja, zagotavlja pa, da je bilo to enkrat in edinkrat. Prepričan je tudi, da dopinga v kolesarstvu trenutno ni. "Jaz ne jemljem ničesar in mislim, da tudi nihče drug v pelotonu ne," pravi.

Profesionalni kolesarji morajo biti ves čas na razpolago protidopinškim agencijam za nenapovedane teste. Prek aplikacij morajo poročati, kje so, da jih lahko kontrolorji najdejo v vsakem trenutku in jim vzamejo vzorec urina. "To je malce zoprno, ampak če si doma, ni tako zapleteno," je za danski časnik Ekstra Bladet povedal Jonas Vingegaard.

"Ni najboljše, da ti to visi nad glavo"

Zagotavlja, da je le enkrat zamočil. Leta 2019 so ga kontrolorji poskušali najti na domu, pa jim ni uspelo. "Mobilni telefon sem pustil v kuhinji, hišni zvonec pa tudi ni deloval. Poskušali so me priklicati, pa je bilo to nemogoče. Seveda to ni v redu, ampak so me našli dva dni kasneje," se je spominjal zapleta iz leta 2019.

Zamujen test je bil uradno zabeležen in to ga je preganjalo. "Ni najboljše, da ti to visi nad glavo, definitivno sem to premleval in po tem poskrbel, da se ni nikoli več ponovilo," pravi, pogostost protidopinških testov pa vidi kot nekaj dobrega. "To pomaga, saj so vsi tvoji testi negativni. Po drugi strani pa lahko izzveni tudi prazno, saj so bili tudi pred dvajsetimi leti kolesarji testirani in so zagotavljali, da so čisti. Nekako pa so le našli način, da so goljufali. Zato nočem govoriti, kot so v starih časih, da sem najbolj testiran kolesar. Sem čist," še pravi, dodaja pa, da zagotovo obstajajo ljudje, ki tudi današnjim kolesarjem ne verjamejo in ne zaupajo.

Michel Hessmann je junija letos padel na doping kontroli. Foto: Reuters

"Trpimo zaradi dogodkov izpred 20, 30 let"

Nenazadnje je to zaupanje načel tudi junijski pozitivni izid njegovega moštvenega kolega pri Jumbo-Vismi, Nemca Michela Hessmanna, ki mu zdaj grozi do štiri leta dolga prepoved tekmovanja. Pri Hessmannu so zaznali uporabo diuretika. "Ne vem, kako je prišel v njegovo telo, je pa največji strah vsakega kolesarja, da prepovedano snov zaužiješ nevede s hrano. In si potem pozitiven, čeprav nisi imel namena goljufati," o tem pravi Vingegaard.

Jumbo-Visma se je po šokantni novici zavezala, da bo še okrepila notranji nadzor nad tovrstnimi stvarmi, Vingegaard pa meni, da kolesarstvo še vedno preganjajo črni časi splošne zlorabe dopinga, EPA in steroidov iz devetdesetih let prejšnjega stoletja in prvega desetletja zdajšnjega. "Trpimo zaradi dogodkov izpred 20, 30 let, ampak se o tem moramo pogovarjati. To se je dogajalo, ne moremo kar vsega skupaj pomesti pod preprogo. Če bomo o tem govorili, bo morda manj možnosti, da se ponovi," meni 26-letni kolesar, ki je spet eden najresnejših kandidatov za naslov danskega športnika leta.

Razkril je še, da je v letošnji sezoni opravil med 60 in 70 dopinških testov. Na Touru mora nosilec rumene majice na kontrolo po vsaki etapi. Včasih je to lahko zagatno, saj so športniki po napornih preizkušnjah preveč izsušeni. "Ja, včasih je treba počakati kakšno uro, potem pa gre, ampak letos sem se med dirkami dobro hidriral in se tem ni bilo nobenih težav," je še razkril dvakratni šampion francoske pentlje.

