Pogačarju in Evenepoelu ne napoveduje dolge kariere

"Zdaj gre na polno že od prvega kilometra, vsi gledajo samo na watte in tempo je vse višji. Nihče se ne pogovarja z nikomer in stresa je ogromno," je v podcastu La Movida trenutno stanje v profesionalnem kolesarstvu opisoval kolumbijski veteran Rigoberto Uran, ki bo naslednje leto po olimpijskih igrah v Parizu sklenil tekmovalno kariero. Mladeničem, kot sta Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, ne napoveduje dolge kariere.

"Vse se je razvilo, povprečne hitrosti so vse višje, stresa je vse več in tega kolesarji preprosto ne morejo prenašati v nedogled. Zagotovo bo kakšna izjema, a menim, da ne bomo več videli veliko profesionalnih kolesarjev, starejših od 32 let," je o prihodnosti šampionov, kot sta slovenski in belgijski as Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, v podcastu La Movida povedal 36-letni Kolumbijec Rigoberto Uran.

V pogovoru z Johanom Bruyneelom in Victorjem Hugom Peño se je dotaknil razlik med profesionalnim kolesarstvom nekoč, ko je vanj vstopil sam pred 15 leti, in danes, ko so v njem zavladali mladi šampioni. "Če si se nekoč kot dvajsetletnik na dirki preveč približal zvezdnikom, kot je bil Cipollini, so te hitro postavili na svoje mesto, danes pa gredo dvajsetletniki na Tour z željo po zmagi. Videl sem, kako je legendo Chrisa Frooma nek mladenič iz majhne ekipe sunil s komolcem. Če bi se to zgodilo, ko sem sam začel s profesionalnim kolesarstvom, si vedel, kje bi končal."

Kolumbijski veteran, ki je v dolgi profesionalni karieri osvojil 14 zmag, bil drugi leta 2017 v skupnem seštevku Dirke po Franciji, pa dvakrat drugi v skupnem seštevku Dirke po Italiji (2013, 14), srebrn na cestni dirki olimpijskih iger v Londonu leta 2012, bo po olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu končal športno pot. Opazil je še, da je v kolesarstvu danes na splošno manj spoštovanja.

"Vodje so danes dvajsetletni otroci in hierarhija se je postavila na glavo. Tudi nekega globalnega liderja ni, vsako leto kdo izstopa," je še potožil član ameriške ekipe EF Education – EasyPost, ki je bil drugi tudi na dirki Po Sloveniji leta 2018, ko je zaostal le za zmagovalcem Primožem Rogličem. Mladi asi imajo po njegovem mnenju zaščito, saj "za njimi stojijo velike organizacije, ki vanje vlagajo ogromno časa in denarja".

Čeprav mu morda razmere v sodobnem kolesarstvu niso najbolj všeč, pa to ne pomeni, da novih mladih asov ne spoštuje. Pogačarja in njegovo zaročenko Urško Žigart je nenazadnje lani gostil tudi na svojem posestvu v Kolumbiji, od blizu pa je spremljal razvoj profesionalnega kolesarstva. "Danes vsi gledajo samo na watte, nihče se z nikomer več ne pogovarja. Dirka se na polno že od prvega kilometra," pravi.

