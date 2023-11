Jonas Vingegaard se je z družino odločil za spremembo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jonas Vingegaard se bo zaradi boljših pogojev za trening in stabilnejšega družinskega življenja iz Danske preselil v Švico.

"Mislim, da je dejstvo, da v zadnjem obdobju nismo potovali tako pogosto kot prejšnja leta, dobro vplivalo na nas," je dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard priznal v pogovoru za danske medije. "V preteklosti smo ves čas potovali na različne lokacije, zdaj je tega konec, kar je dobro vplivalo na nas. Z družino smo se ustalili in naše življenje je tako postalo lažje," je dejal 26-letni danski as iz ekipe Jumbo-Visma.

Vingegaard je z ženo Trine Marie Hansen in hčerko Frido še do nedavnega živel v svojem domačem kraju Glyngor na Danskem, kjer pa zaradi reliefa ni imel nobenih možnosti za treninge na razgibanem terenu, zato so bila potovanja sestavni del njegovega življenja.

Da bi temu naredil konec, se je odločil za selitev. Tako kot njegov rojak Mads Pedersen je izbral švicarski kanton Ticino, kjer si bo družina Vingegaard ustvarila nov dom, medtem ko naj bi v določenem delu sezone družina živela v Franciji. Selitev mu bo omogočila boljše treninge in zmanjšala število potovanj, ki jih je moral opraviti v prejšnjih letih.

