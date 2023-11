Še enega upokojenca bega Pogačarjev slog dirkanja

Carlos Sastre: Danes so mladi kolesarji odlično pripravljeni in izjemno močni, mislim pa, da zaradi neizkušenosti delajo preveč napak na dirkah.

Podobno kot počasi poslavljajoči se Uran, se je tudi Carlos Sastre razgovoril o razlikah med sodobnim profesionalnim kolesarstvom, v katerem so povsem zavladali mladi asi ter kolesarstvom njegovih dni, v katerem so na največjih dirkah zmagovali bolj izkušeni profesionalci. "Težko je primerjati. Pogačar in Vingegaard sta izjemno mlada kolesarja, v mojih časih pa so na grand tourih zmagovali 33-letniki. To je deset let razlike. Danes so mladi kolesarji odlično pripravljeni in izjemno močni, mislim pa, da zaradi neizkušenosti delajo preveč napak na dirkah. To je morda še največja razlika med obdobjema," je Sastre razlagala v intervjuju za špansko različico portala Flashscore.

Izpostavil Tadeja Pogačarja

Sastre je kariero, v kateri je zbral devet zmag, končal leta 2011 z 19. mesto na Dirki po Španiji. Njegov največji dosežek kariere je zmaga na znamenitem Touru leta 2008. Ponovil je Uranovo ugotovitev, da je bilo dirkanje včasih bolj premišljeno in bolj mirno, zdaj pa gre na vsaki dirki na nož vse od začetka. V tem pogledu je izpostavil prav slovenskega super šampiona Tadeja Pogačarja, dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji. "Včasih smo čakali na pravi trenutek za napad, zdaj pa Pogačar denimo dirka morda celo preveč agresivno in po nepotrebnem troši energijo. Je spektakularen, ampak si premočno želi zmagovati. Je pa to za gledalce imenitno."

Sebe primerja s Kussom

Sebe 48-letnik primerja s Seppom Kussom, Američanom, ki je letos dobil Vuelto. "Če pogledate Pogačarja in Vingegaarda, sta to kolesarja, ki lahko zmagata na vsaki dirki, Jaz nisem bil tak. Primerjal bi se bolj s Seppom Kussom, ki je dober hribolazec, ni slab kronometrist in dobro dirka na skupni seštevek. Zdaj, ko je dobil Vuelto, bodo vsi rekli, da sta ga do zmage popeljala Vingegaard in Roglič, ampak jaz pravim, ne, dobil jo je sam. On je trpel vsak dan, on je naredil vse, da je premagal tiste gore. Dobro, res sta mu pomagala, ampak jima je tudi on pri njunih zmagah v zadnjih letih."

Navija za Rogliča

Čeprav ne razume najbolje brezkompromisnosti in agresivnosti sodobnih kolesarskih asov, pa jih izjemno ceni, tudi malce bolj zrelega slovenskega šampiona Primoža Rogliča. "Na zadnjem Giru in Vuelti je pokazal, da ima v nogah še dinamit. Na Touru je že nekajkrat poskusil, mu bo pa v prihodnje težko, saj sta Pogačar in Vingegaard izjemno močna in se tudi odlično pripravita na Tour. Bi bilo pa lepo, če bi se Roglič vrnil v najboljšo formo in se z njima spopadel za zmago," je še povedal Sastre.

