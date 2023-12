Seznam najbolje plačanih kolesarjev: na vrhu Pogačar in nato dolgo nič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar je prvi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze in prvi na seznamu najbolje plačanih kolesarjev. Foto: Guliverimage

Na lestvici najbolje plačanih kolesarjev, ki je nastala na podlagi predvidevanj in ne uradnih podatkov, močno vodi Tadej Pogačar, prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze in slovenski športnik leta 2023. Sledi trio kolesarjev ekipe Ineos Grenadiers (Tom Pidcock, Geraint Thomas in Egan Bernal), Primož Roglič, ki bo v prihodnji sezoni vozil za ekipo Bora-hansgrohe, je na 5. mestu.