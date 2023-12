Preobrat, nadarjeni Danec nemudoma k bogatim Britancem

Theodor Storm je prejšnje leto na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Glasgowu zasedel peto mesto v dirki mladincev. Spomladi je prav tako dosegel tretje mesto v mladinski različici dirke Pariz–Roubaix. Nanj resno računajo tudi pri Ineos Grenadiers, zato so se odločili, da ga že v letu 2024 preizkusijo v najmočnejši konkurenci, čeprav je bilo sprva načrtovano, da bo del njihove zasedbe od leta 2025 naprej.

Pri Ineos Grenadiers tako še naprej vabijo mlade nadarjene kolesarje pod svoje okrilje. Pred tem so že podpisali pogodbo z AJ Augustom (18 let), Michaelom Leonardom (19 let), Leom Hayterjem (22 let) in Joshuo Tarlingom (19 let).