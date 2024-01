Primož Roglič pod okrilje rdečega bika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priznana znamka energijskih pijač Red Bull se tako odločneje podaja še v kolesarsko sfero. V preteklih letih smo lahko že videli, kako so določeni kolesarji nastopali s čeladami v njihovih barvah (Wout van Aert, Tom Pidcock), po novem pa bodo še bolj vpeti v ekipo BORA - hansgrohe, s katero sodelujejo zadnja leta.

V tujini namreč poročajo, da je Red Bull pridobil 51-odstotni delež BORE - hansgrohe in da so imeli prav tako velik vpliv pri podpisu pogodbe s slovenskim kolesarskim zvezdnikom Primožem Rogličem, čeprav je prvi mož ekipe Ralph Denk lani v pogovoru s slovenskimi mediji razlagal, da so za podpis pogodbe z našim kolesarjem uporabili privarčevani denar.

Izjava zveznega organa za varstvo konkurence v Avstriji potrjuje namero Red Bulla kupiti večinski delež nemške kolesarske ekipe, o vsem skupaj pa so bili obveščeni 29. decembra.

Prenos lastništva naj bi se zgodil do 26. januarja letos, v nemškem moštvu pa na to novico še niso podali izjave. Zagotovo pa bo ta tema ena od rdečih niti prihodnji teden na ekipnih pripravah na Majorki, kjer bodo imeli pri BORI - hansgrohe medijski dan.