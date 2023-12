Najboljša na svetu? Američanka in Srb.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška telovadka Simone Biles in srbski teniški igralec Novak Đoković sta najboljša športnika v letu 2023 po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS). V izboru je sodelovalo 405 novinarjev iz 107 držav, ki so slovensko plezalko Janjo Garnbret postavili na 15., kolesarja Tadeja Pogačarja pa na 18. mesto.

Simone Biles, ki se je po dvoletni odsotnosti vrnila na veliko sceno in na svetovnem prvenstvu v belgijskem Antwerpnu osvojila zlato kolajno v mnogoboju ter še tri odličja najbolj žlahtnega leska na gredi in parterju ter na ekipni tekmi, je prejela 353 točk. Na drugo mesto se je uvrstila kenijska atletinja Faith Kipyegon (329), na tretje pa španska nogometašica Aitana Bonmati (297).

Novak Đoković je nazadnje izmed turnirjev za grand slam osvojil OP ZDA. To je bila že njegova 24. tovrstna lovorika! Foto: Reuters

V moški konkurenci je Novak Đoković pometel s konkurenco. Zmagovalec treh od štirih turnirjev za grand slam v tem letu na odprtem prvenstvu Avstralije, Francije in ZDA ter zmagovalec zaključnega turnirja sezone v Torinu je prejel 616 točk. Na drugem mestu je švedski skakalec s palico Armand Duplantis (335), na tretjem pa argentinski nogometaš Lionel Messi (277).

Slovenski športnik leta Tadej Pogačar je pri moških zasedel 18., slovenska športnica leta Janja Garnbret pa pri dekletih 15. mesto. Foto: Grega Valančič, Mediaspeed

Štirje Slovenci na lestvici

Med najboljšimi športnicami in športniki na sveti v tem letu so tudi štirje Slovenci. Najvišje je Janja Garnbret (prejela je 88 točk) na 15. mestu, v moški konkurenci pa še trije: Tadej Pogačar (60) je na 18., kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek (20) na 36. in kolesar Primož Roglič (17) na 39. mestu.