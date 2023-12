Đoković na plaži, Nadal si želi lepše slovo #video

Rafael Nadal Foto: Guliverimage Rafael Nadal je nazadnje igral 18. januarja na odprtem prvenstvu Avstralije. Prvi nastop po vrnitvi ga čaka na silvestrovo na turnirju v Brisbanu. Tekmeci pričakujejo starega Nadala. Novak Đoković glasno občuduje njegovo borbenost in voljo za vrnitev, mladi rojak Carlos Alcaraz meni, da je Nadal ob vrnitvi vrhunsko pripravljen. A po letu dni brez dvobojev zaradi poškodbe bo 37-letnemu igralcu primanjkovalo vsaj tekmovalne prakse. "Ne vem, kaj in kako bo," je dejal 37-letni Španec in skomignil z rameni. "Počutim se precej bolje, kot sem to verjel še pred mesecem dni," še pravi Španec, ki končno spet lahko vadi brez bolečin v rami.

"Takega slovesa si ne zaslužim"

Nadal ni skrival, da se je med dolgotrajnim okrevanjem poigral z idejo o koncu športne poti. "Seveda sem pogosto pomislil, da nima smisla vztrajati. Ampak takega slovesa si ne zaslužim. Rad bi končal na svoj način. In prav zaradi te ideje, morda iluzije, sem se boril za ta povratek. Boril sem se tudi s svojimi dvomi in slabimi mislimi." Letos bo zanj v ospredju le Pariz. OP Francije, ki ga je osvojil 14-krat, in nato olimpijske igre. In morda ima prav na pesku najlepšo priložnost za slovo.

V Brisbanu je veliko zanimanja za Rafaela Nadala. Foto: Guliverimage

Kaj lahko pričakuje javnost, bo delno razkril Brisbane v prihodnjem tednu, nato pa bržkone tudi odprto prvenstvo Avstralije, ki se v Melbournu začenja 4. januarja. Verjetno gre za Nadalovo zadnjo sezono, vsaj tako je to najavil sam poleti po operaciji kolka. "Nikakor ne gre za poslovilno turnejo, saj na koncu nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo," pa zdaj pravi španski športni zvezdnik, ki poudarja, da ne bi bil rad ujetnik lastnih izjav. Kot pravi, bo morda odigral celo leto, morda celo več, morda pol leta ali pa niti to ne.

Vrača se tudi mamica Osaka

Velja dodati, da bo Brisbane doživel še drugi veliki povratek. V žensko konkurenco se vrača Naomi Osaka, nekdanja številka ena ženskega tenisa, ki uradne tekme ni odigrala vse od lanskega septembra, julija letos pa je rodila hčerko Shai. "Rada bi ji dokazala, da je v življenju možno doseči vse," pravi Japonka, ki je kariero prekinila po mentalnih težavah. "Materinstvo mi je spremenilo življenje."