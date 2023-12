Đoković bi bil rad kot Brady #video

Savdska Arabija vlaga milijone v šport in promocijo države prek športa. In to uspešno, imajo vse več turistov, prav zdaj se v državi nahaja tudi nekaj slovenskih popotnikov. Po nogometu (Cristiano Ronaldo je le eden od zvezdnikov, ki je odšel v savdsko ligo) in avtomotošportu (reli Dakar in formula 1) je njihova naslednja tarča tenis. Ta je bolj tradicionalen in teniških veljakov Savdijci še niso prepričali. Letos so organizirali le zaključni mladinski turnir, želijo pa si zaključni turnir sezone za ženske. Upali so, da ga dobijo že letos, a se je nato igral v Mehiki. So pa zdaj pripravili dva ekshibicijska dvoboja pred začetkom nove teniške sezone in to z zelo zvenečo udeležbo Ons Jabeur bo igrala z Arino Sabalenko, Novak Đoković pa s Carlosom Alcarazom.

Jabeur: Upam, da WTA in Savdijci sklenejo dogovor

Ons Jabeur bo v Savdski Arabiji igrala z Arino Sabalenko. Foto: Reuters Šesta igralca jakostne lestvice Ons Jabeur je zaključnemu turnirju v Savdski Arabiji naklonjena. "To bi bila super stvar. Upam, da se zgodi, da bi finale sezone igraliv Savdski Arabiji. Zame bi bilo to kot v sanjah. Upam, da WTA in Savdijci sklenejo dogovor," je ob prihodu na ekshibicijski turnir v Rijad dejala Tunizijka. "Rada bi videla, da bi se več Arabk začelo ukvarjati s tenisom in s športom na splošno. Zato je prihod v Savdsko Arabijo tako dobra ideja." Dvoboj z drugo igralko sveta Sabalenko v Savdski Arabiji bo za obe predvsem dober trening sredi priprav na novo sezono. Belorusijnja v leto 2024 štarta z mislijo, da lahko s prvega mesta lestvice WTA izrine Poljakinjo Igo Swiantek. Prvi grand slam nove sezone, OP Avstralije v Melbournu, se začne 14. januarja.

Đoković: Tom Brady je primer izjemnega športnika

Novak Đoković se bo v Rijadu pomeril na ekshibicijskem dvoboju s Carlosom Alcarazom. Foto: Reuters Kot številka 1 v moški konkurenci ga bo začel 36-letni veteran Novak Đoković. Srb o koncu kariere ne razmišlja. O tem je govoril pred dvobojem s številko 2 lestvice ATP Carlosom Alcarazom. Đoković si je za vzor vzel igralca ameriškega nogometa Toma Bradyja, ki je v ligi NFL igral 22 sezon oziroma do svojega 45. leta starosti. Poznata se osebno. "Tom Brady je primer izjemnega športnika, ki je imel fantastično kariero in še zelo dolgo. Ure in ure je namenil temu, da je skrbel za svoje telo, za regeneracijo. Skrbel je za svoje telo in psiho in zato je imel tako dolgo in uspešno kariero."

"Od njega sem se veliko naučil in upam, da bom tudi jaz igral do svojega 40. leta in morda še čez. Trenutno se počutim zelo dobro in tenis še vedno igram na zelo visoki ravni. Sezona 2023 je bila ena mojih najboljših. Zakaj bi torej nehal, če pa igram tako dobro?! Igral bom še naprej in šel sezono po sezono. Bomo videli, do kdaj lahko zdržim." V iztekajočem se letu je osvojil tri grand slane, samo Wimbledona ne. Je zmagovalec rekordnih 24 turnirjev največje četverice.