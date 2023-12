Nova teniška sezona se, kot smo že vajeni, začenja v Avstraliji, kamor so že pripotovali Novak Đoković, Rafael Nadal in Iga Swiatek. Slednja se je pred začetkom turnirja United Cup preizkusila v deskanju na vodi. Kako ji je šlo? Poglejte v videu.

United Cup se bo igral drugič. Gre za turnir mešanih ekip in od lani predstavlja uradni začetek nove teniške sezone. Med 29. decembrom in 7. januarjem ga bosta gostila Perth in Sydney. Pred prvimi dvoboji je bil čas za nekaj sprostitve. Poljska reprezentanca je tako teniške loparje zamenjala za desko za deskanje na vodi. Posnetki z idilične plaže v Perthu pričajo, da se prva igralka sveta Iga Swiatek in njegov rojak Hubert Hurkacz na deski nista najbolje znašla.

Swiatkova je pred dnevi že odigrala dva močna dvoboja z Jeleno Ribakino in Arino Sabalenko in meni, da je v Perth prišla dobro pripravljena. "Običajno na prvi turnir sezone pridem malo zarjavela, a sem že odigrala nekaj ekshibicijskih dvobojev, in to so bili dvoboji na zelo visoki ravni. Občutek imam, da sem že v dobrem ritmu." Poljakinja je še povedala, da bo ena od njenih prioritet v letu 2024 olimpijski nastop. Zmagovalka štirih grand slamov je branilka lovorike z OP Francije.