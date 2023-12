Kakšne so informacije o enem najboljših igralcev?

Novak Đoković in Carlos Alcaraz sta v sredo igrala ekshibicijski dvoboj v Savdski Arabiji, ki ga je po treh nizih dobil Španec s 4:6, 6:4 in 6:4. V luči tega zanimivega dvoboja sta oba glavna akterja spregovorila tudi o Rafaelu Nadalu, ki se na igrišča vrača po dolgi odsotnosti.

Rafael Nadal ni igral že vse od januarja na OP Avstralije. Prvič se bo preizkusil na turnirji v Brisbanu. Majorčan je pred kratkim povedal, da ne more zagotoviti, da se bo vrnil stoodstotno pripravljen. Vseeno pa Đoković in Alcaraz pričakujeta, da bo Nadal še kako konkurenčen.

On ni tip, da bi igral povprečen tenis

"On ni tip, da bi se vrnil in igral na povprečni ravni, le nekaj dvobojev." Foto: Guliverimage

Nole od njega pričakuje, da bo vedno dal vse od sebe. "Veliko jih je govorilo, da je blizu konca. Tako so govorili tudi zame, ampak dokazala sva, da so se motili. On ni tip, da bi se vrnil in igral na povprečni ravni, le nekaj dvobojev. On želi osvajati lovorike, želi biti najboljši in zato je to, kar je – legenda našega športa. Prepričan sem, da so trenirali z namenom, da zmaga na turnirju za grand slam," je povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Carlos Alcaraz je prepričan, da Rafael Nadal lahko doseže še kaj velikega. Foto: Reuters

Podobno razmišlja tudi Nadalov rojak Carlos Alcaraz, trenutno drugi igralec sveta. Šele 20-letni teniški igralec je prepričan, da je njegov 17 let starejši kolega dobro pripravljen. "Gledal sem njegove posnetke s treninga in videti je stoodstoten. Nekateri igralci, ki so pred tedni trenirali z njim, so mi dejali, da se bo vrnil na dobri ravni. Na njegovi najboljši ravni. Mislim, da je pripravljen, da lahko naredi velike stvari," je povedal Alcaraz.

